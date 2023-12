Spazio cloud a vita scontato del 50%! Ecco il Natale di Internxt

Se necessitate di un ampio spazio di archiviazione per gestire file di dimensioni considerevoli e avere la possibilità di liberare spazio per mantenere il vostro hard disk o SSD efficiente e senza intoppi, le promozioni natalizie di Internxt sono la soluzione più conveniente. Il servizio offre infatti i suoi piani di backup a vita, con capacità che variano da 2TB a 10TB, tutti con uno sconto del 50%. Il massimo risparmio, in particolare sul piano da 10TB, raggiunge addirittura i 500,00€ rispetto al prezzo normale di 999,00€. È importante sottolineare che questi prezzi si riferiscono ai piani a vita, il che significa che effettuerete un pagamento unico per godere per sempre di questo spazio su cloud.

Vedi offerta su Internxt

Natale di Internxt, perché approfittarne?

Come anticipato, cogliere questa occasione vi permetterà di assicurarvi uno spazio di archiviazione ampio e conveniente. Potrete utilizzarlo per salvare ogni tipo di file, liberando spazio sul vostro hard disk o SSD. Inoltre, l'opzione di pagamento unico per un piano a vita elimina la necessità di rinnovare abbonamenti periodicamente, garantendovi uno spazio cloud a disposizione per sempre.

Vi consigliamo di approfittare di questi sconti del 50%, che saranno utili anche per chi desidera evitare problemi nel caso in cui il proprio hard disk o SSD smetta di funzionare. Questi componenti, infatti, si usurano nel tempo a causa delle operazioni di lettura e scrittura. Sarebbe un vero grattacapo se il componente dovesse smettere di funzionare con file importanti al suo interno, rendendoli irrecuperabili. Questo rischio non sussiste invece con il servizio cloud di Internxt.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina dedicata al servizio, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che lo sconto del 50% non durerà per sempre.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina dedicata al servizio, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che lo sconto del 50% non durerà per sempre.

