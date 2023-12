Questa smart TV Hisense da 43" costa POCHISSIMO e arriva entro Natale!

Siete alla ricerca di una nuova smart TV per far fare un salto di qualità al vostro intrattenimento casalingo, oppure state pensando di regalarne una a un vostro caro per Natale e volete spendere meno di 300 euro? In entrambi i casi a fare al caso vostro è questo modello Hisense, dotato di schedo UHD 4K da 43" e oggi in offerta su Amazon a soli 279,00€, con la consegna prevista prima del 25 dicembre!

Smart TV Hisense 43", chi dovrebbe acquistarla?

Questa smart TV è perfetta chi desidera poter godere di film e serie TV con una qualità audio-visiva eccellente, ma non vuole spendere gli oltre 500 euro richiesti per i modelli top di gamma sul mercato. Con un pannello di risoluzione 4K UHD e supporto per le tecnologie HDR10+ e Dolby Vision, la smart TV di Hisense è, infatti, ideale per godersi i contenuti in streaming con una qualità spettacolare, ma anche videogiocare in modo fluido grazie alle funzioni avanzate come l'Auto Low Latency Mode e il Variable Refresh Rate.

Inoltre, grazie all'integrazione di Alexa potrete accedere rapidamente a tutte le vostre piattaforme streaming preferite, come Netflix, Prime Video, Disney+, RaiPlay, DAZN e molte altre semplicemente sfruttando i comandi vocali. Infine, anche a livello di design non ha nulla a che invidiare con i modelli più costosi, giacché la cornice è estremamente sottile e, oltre a permettevi un'immersione totale nei contenuti in riproduzione, si adatterà perfettamente a qualsiasi arredamento.

Insomma, l'acquisto di questa smart TV Hisense da 43" è un'opportunità davvero da non perdere, specialmente considerando l'offerta a soli 279,00€, molto al di sotto del prezzo originale di 349,00€. Vi consigliamo, dunque, di approfittare di questa offerta, giacché potrete anche optare per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis!

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprire tutte le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta.

