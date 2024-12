Spazio finito su PS5? Questo SSD Western Digital è al MINIMO STORICO!

Se state cercando il modo migliore per espandere la memoria della vostra PlayStation 5, questa offerta Amazon sul WD_BLACK SN850P rappresenta un'occasione imperdibile. L'SSD da 1TB è ora disponibile a soli 109,00€ invece di 129,00€, con uno sconto del 16% sul prezzo mediano.

WD_BLACK SN850P, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo SSD rappresenta la scelta ideale per i possessori di PS5 che vogliono aumentare lo spazio di archiviazione senza compromessi. La certificazione ufficiale PlayStation garantisce una compatibilità perfetta, mentre le velocità di lettura fino a 7300 MB/s assicurano prestazioni identiche all'SSD interno della console.

Il dissipatore di calore integrato è stato progettato specificamente per l'alloggiamento M.2 della PS5, garantendo temperature operative ottimali anche nelle sessioni di gioco più intense. L'installazione è semplicissima grazie al design plug&play: basta rimuovere il pannello laterale della console, inserire l'SSD nell'apposito slot e il gioco è fatto. La capacità da 1TB permette di installare circa 25-30 giochi di ultima generazione senza preoccuparsi dello spazio.

La tecnologia NVMe PCIe Gen4 rappresenta quanto di meglio offra il mercato in termini di prestazioni, con velocità di scrittura fino a 6600 MB/s che si traducono in tempi di caricamento rapidissimi. Il firmware ottimizzato per PS5 garantisce la massima stabilità, mentre la garanzia di 5 anni offre una protezione completa dell'investimento. Incluso nella confezione trovate anche 14 giorni di prova gratuita di PlayStation Plus Premium.

Al prezzo di 109,00€, questo SSD rappresenta un investimento eccellente per chi vuole il massimo dalla propria PS5. La combinazione di certificazione ufficiale, prestazioni al top e facilità d'installazione lo rende la scelta perfetta per espandere la memoria della console, garantendo un'esperienza di gioco ai massimi livelli senza compromessi.

