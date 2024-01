SSD fino a 80 GB/s con questo nuova scheda, ecco come è possibile

I costanti progressi nella tecnologia delle GPU per la gestione degli array RAID stanno portando notevoli vantaggi prestazionali rispetto alle soluzioni tradizionali basate su software e hardware, rendendo queste opzioni più accessibili anche per i consumatori.

Il 25 gennaio 2024, Graid Technology ha presentato ufficialmente la versione entry-level della loro serie di GPU SupremeRAID, progettate per la creazione di array RAID con i migliori SSD disponibili sul mercato.

La nuova SupremeRAID SR-1001, concepita come una versione entry-level rispetto alla più avanzata SupremeRAID SR-1010, presenta un'applicazione unica di RAID controllato tramite tecnologia GPU, promettendo notevoli guadagni prestazionali. Ciò consente agli operatori di server e ad altri utenti di fascia alta di sfruttare al massimo le configurazioni di unità multi-NVMe.

Storicamente, l'implementazione di RAID è stata problematica per gli utenti di SSD, poiché spesso non potevano massimizzare le loro velocità quando utilizzavano i RAID.

Questo era particolarmente evidente quando si utilizzava un RAID software legato alla CPU, poiché la riduzione delle prestazioni della CPU non consentiva il throughput paragonabile a quello di un tradizionale controller RAID hardware.

La risposta di Graid Technology a questi problemi è stata quella di adottare un approccio basato sull'hardware GPU. Le GPU, note per la loro efficienza in compiti non grafici, sembrano essere sfruttate con successo, come indicato dai risultati dei benchmarking effettuati da Graid.

Le performance della GPU SupremeRAID rispetto alle soluzioni RAID Hardware/Software mostrano notevoli vantaggi, in particolare per quanto riguarda la lettura/scrittura casuale 4K (IOPS), la lettura/scrittura sequenziale 1M (GB/s) e il throughput complessivo in GB/s, con il supporto fino a 8 SSD.

La SupremeRAID-1001, posizionata come una soluzione entry-level, si rivolge principalmente a quei clinti interessati principalmente a delle buone prestazioni, oltre che agli utenti di home server.

Con un supporto limitato a 8 SSD ma un throughput massimo di 80 GB/s, dovrebbe essere sufficiente per soddisfare le esigenze degli utenti che utilizzano i moderni SSD NVMe Gen 3, 4 o 5.

Per coloro che necessitano di una maggiore capacità, e di prestazioni più elevate, Graid Technology offre anche soluzioni di fascia alta, come la SupremeRAID SR-1010, che supporta fino a 32 SSD e offre prestazioni superiori.

Purtroppo, al momento, non sono disponibili informazioni sui prezzi delle GPU SupremeRAID sul sito web di Graid Technology, ma il successo di queste soluzioni dipenderà anche dalla loro competitività economica rispetto alle alternative sul mercato.