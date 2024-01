Questo SSD CROLLA a 48€! Occasione IMPERDIBILE

Nonostante i notebook più recenti siano dotati di SSD di ultima generazione, è ancora possibile migliorare le prestazioni di un notebook più datato acquistando un SSD di tipo SATA, assicurandosi ovviamente che l'SSD sia compatibile con l'interfaccia del proprio PC. Attualmente, sono disponibili alcune offerte interessanti per questi componenti, come nel caso del Transcend NAND 3D 430S su Amazon, che gode di uno sconto del 44%.

Transcend NAND 3D 430S, chi dovrebbe acquistarlo?

Chi cerca una soluzione di storage veloce ed efficiente per il proprio portatile, a patto che questo non sia troppo recente da essere incompatibile con questo SSD. Proposto in offerta nella versione da 512GB, con la sua capacità di lettura fino a 550 MB/s e scrittura fino a 480 MB/s, questo SSD darà al vostro portatile la spinta di performance che gli serve per tenere il passo con gli ultimi standard del settore. Si distingue per il form factor ridotto, perfetto per aggiornare laptop e dispositivi compatti, senza sacrificare spazio e con un occhio di riguardo al consumo energetico, grazie alla modalità DEVSLEEP che minimizza l’assorbimento di energia quando non in uso.

Grazie alla tecnologia NAND 3D e alla cache DRAM DDR3, si garantisce un'eccellente integrità dei dati e l'unità è equipaggiata con funzioni avanzate come i comandi S.M.A.R.T. e TRIM. Le prestazioni e il costo contenuto rendono il Transcend 430S la scelta perfetta per gli utenti che desiderano dare una svolta alla reattività del proprio computer, che hanno bisogno di processare dati velocemente o che cercano un update per il loro dispositivo di storage. La procedura di setup è semplice, permettendo anche agli utenti meno esperti di potenziare il proprio sistema in pochi passi.

Il poco ingombro è garantito dal formato M.2 Type 2242 che, come accennato, offre prestazioni più che discrete per un portatile a cui serve un piccolo aggiornamento. Insomma, se non volete passare a un nuovo notebook, preferendo di affidarvi ancora per un po' al vostro attuale portatile, questo SSD farà in modo che il vostro notebook continui a offrire prestazioni ottimali e una reattività elevata.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!