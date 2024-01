Final Fantasy VII Rebirth, la magnifica STEELBOOK ancora disponibile su Amazon!

Uno dei titoli più attesi dagli appassionati della celebre saga di Square Enix è indubbiamente Final Fantasy VII Rebirth, il quale uscirà il 29 febbraio 2024. Se anche voi non vedete l'ora di tornare nei panni di Cloud e desiderate acquistare non solo il gioco in versione fisica, ma anche un cimelio da aggiungere alla vostra libreria, c'è una buona notizia per voi: su Amazon sono ancora disponibili alcune copie della magnifica Steelbook al prezzo di listino di 80,99€!

Final Fantasy VII Rebirth, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa nuova edizione si rivolge principalmente a chi ha già giocato e apprezzato Final Fantasy VII Remake, estendendo la storia di Cloud e portando i protagonisti fuori da Midgar e nel vasto mondo esterno. Square Enix promette, infatti, di reinventare l'universo di FF VII, adattandolo ai giorni nostri e offrendo un gameplay next-gen che promette di sorprendere e coinvolgere i fan della serie.

In occasione del lancio Square Enix ha previsto il rilascio di svariate edizioni speciali del gioco; la Steelbook è, infatti, quella più economica, perfetta per chi non si vuole accontentare della versione standard per PS5 ma, al contempo, non vuole spendere gli oltre 100€ richiesti per la Deluxe Edition o i quasi 400€ della imponente Collector's Edition. Insomma, è il compromesso ideale per gli amanti della saga che vogliono avere un pezzo da collezione nella propria libreria, il tutto senza gravare troppo sul portafogli.

Potete, dunque, riservare la vostra Steelbook di Final Fantasy VII Rebirth al prezzo di listino di 80,99€. Effettuare il preordine su Amazon è particolarmente conveniente dato che, se siete clienti Prime, avrete la certezza di riceverlo il giorno dell'uscita, il 20 marzo, oltre a pagare il prezzo più basso applicato fino alla spedizione. Se ancora non siete iscritti al servizio, dunque, vi invitiamo a provarlo, dato che i primi 30 giorni sono completamente gratis e vi permetteranno di godere di tutti i benefici.

Vedi preorder su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!