SSD PCIe Gen 5, risolto il problema del calore con un nuovo controller

Inutile girarci attorno, gli SSD PCIe Gen 5.0 hanno avuto un inizio difficile. Mentre i drive Gen 4 sono diventati uno standard in molti sistemi di fascia alta, quelli Gen 5 non sono decollati allo stesso modo, principalmente perché i drive della generazione precedente offrono prestazioni reali eccellenti a un prezzo molto più ragionevole. Oltre ai prezzi elevati e all'utilità limitata di questa velocità, c'è un altro problema importante: il calore.

Il nuovo controller PS5031-E31T è pensato per risolvere questa problematica. Presentando una velocità sequenziale di lettura e scrittura fino a 10,800 MB/s offre prestazioni superiori al limite teorico di PCIe 4.0 x4 di 7,880 MB/s. La vera innovazione risiede nella progettazione a basso consumo energetico, riducendo la generazione di calore e aprendo la strada all'utilizzo di Gen 5 in sistemi compatti e dispositivi portatili.

Costruito con il processo a 7 nm di TSMC, il PS5031-E31T presenta una configurazione a 4 canali, un processore ARM Coretex R5, crittografia AES a 256 bit e la tecnologia Phison's 7th Gen LDPC. Con supporto per capacità fino a 8 TB e NAND flash 3D TLC e QLC.

Al contempo, Phison introduce anche il controller PS5027-E27T, specificamente progettato per M.2 nella forma 2230 utilizzati in dispositivi di gioco portatili come lo Steam Deck. Questo controller PCIe Gen 4, realizzato con il processo a 12 nm di TSMC, offre prestazioni sequenziali massime di 7,400 MB/s in lettura e 6,700 MB/s in scrittura.

Tuttavia rimane la criticità dei prezzi: un ostacolo significativo per l'adozione su larga scala del Gen 5. Resta da vedere se l'industria sarà pronta a fare il salto, ma le nuove proposte di Phison sicuramente alimentano l'entusiasmo per il prossimo capitolo degli SSD di fascia alta.