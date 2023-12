Sottocosto Euronics! Offerte imperdibili, perfette per Natale!

Vi mancano ancora dei regali di Natale da acquistare e state pensando di puntare su prodotti tecnologici come notebook, smartphone, piccoli elettrodomestici o videogiochi? In tal caso non potete assolutamente perdervi il Sottocosto di Euronics, che fino al 17 dicembre vi permetterà di risparmiare su un ampio catalogo di prodotti provenienti da ogni categoria dello store!

Sottocosto Euronics, perché approfittarne?

Dai grandi e piccoli elettrodomestici agli smartphone, passando per notebook, smart TV e molto altro, le offerte riguardano in tutto il catalogo di Euronics, per cui troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro o delle persone a cui desiderate regalare qualcosa. Inoltre, si tratta di una promozione ottima anche se desiderate dilazionare i vostri pagamenti, dato che per la maggior parte dei prodotti avrete modo di optare per il pagamento in 3 rate a tasso zero con Klarna.

Se, per esempio, siete alla ricerca di un notebook vi consigliamo il Lenovo IdeaPad Slim 3, in offerta a soli 499,00€ invece di 599,00€. Parliamo di un dispositivo perfetto sia per il lavoro che lo studio, oltre che essere particolarmente consigliato per coloro che sono spesso fuori casa e, dunque, necessitano poter fare affidamento su un portatile comodo da portare con sé e dotato di una lunga autonomia. Inoltre, il processore AMD Ryzen 5 7520U, il display Full HD da 15,6" e la scheda grafica AMD Radeon Graphics vi permetteranno non solo di godere di film e serie tv con un'ottima qualità, ma persino giocare a qualche titolo leggero durante le ore libere.

Tra i prodotti in sconto vi è anche l'iPad da 10.2" con 64GB di memoria, disponibile a 349,00€ invece di 439,00€. Parliamo di un dispositivo potente, semplice da usare ed estremamente versatile: il chip A13 Bionic consente di utilizzare anche le applicazioni e giochi più pesanti con la massima fluidità, mentre lo spettacolare display Retina è perfetto per disegnare, lavorare, prendere appunti o guardare film. Vi sono poi una fotocamera frontale da 12MP, tecnologia 4G LTE per navigare anche fuori casa e compatibilità con Apple Pencil e Smart Keyboard.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Euronics dedicata al Sottocosto, dove potrete scoprire il catalogo intero e approfittare delle offerte. Vi invitiamo, però, ad aggiungerlo al carrello il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.]

