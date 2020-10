SSD, previsto un ulteriore calo di prezzo per il prossimo anno

I prezzi degli SSD sono diminuiti nel corso del tempo e, secondo la società di analisi del settore TrendForce, tale tendenza continuerà anche durante le festività natalizie ed oltre. Storage Newsletter ha pubblicato oggi un articolo nel quale ha indicato che il prezzo medio delle memorie flash NAND, il componente principale degli SSD, scenderà di un altro 10% entro fine anno, per poi diminuire di ulteriore 15% nel primo trimestre del 2021.

Le cause principali di questa fluttuazione dei prezzi sono da ricercarsi nell’elevata quantità di scorte di chip già disponibili e la grande produzione di wafer NAND, che portano ad uno squilibrio tra domanda e offerta. Allo stesso tempo, la domanda di SSD sta diminuendo nel mercato dei server. Tutto sommato, ciò dovrebbe causare un calo del 10% dei prezzi medi nel quarto trimestre del 2020. All’inizio del prossimo anno, questo trend continuerà dato che le scorte di flash NAND diventeranno più abbondanti.

Questa è un’ottima notizia per coloro che desiderano acquistare un nuovo SSD in questo momento. Gli SSD NVMe ad alta capacità sono diventati incredibilmente economici, competendo direttamente con gli SSD SATA che costituivano l’unica alternativa per i tagli più grandi.

Qualche giorno fa, Western Digital aveva annunciato il suo primo SSD M.2 su interfaccia PCI Express 4.0 della linea gaming WD Black: SN850. Il dispositivo promette velocità fino a 7GB/s, 1 milione di IOPS ed è commercializzato nei tagli da 500GB (152,99€), 1TB (274,99€) e 2TB (549,99€). Così come il precedente SN750, l’unità è inizialmente disponibile senza un dissipatore di calore, mentre arriverà una nuova versione, nel corso primo trimestre del prossimo anno, dotata di heat sink e LED RGB.

Inoltre, Crucial ha recentemente espanso la sua gamma di SSD P2 con nuovi modelli dalle più alte capacità. Infatti, la serie di unità di fascia bassa ha guadagnato i modelli da 1TB e 2TB, offrendo ai videogiocatori un buon compromesso tra buona velocità, alta capacità e prezzo contenuto.