Il Prime Day sta offrendo la possibilità a molte persone di acquistare componenti hardware a prezzi stracciati e, come avrete visto, non sono mancati veri e propri affari anche su alcune schede video. In questa occasione, tuttavia, daremo importanza allo spazio di archiviazione e alle memorie RAM, anch’esse in forte sconto e con moltissime soluzioni a prezzi mai così bassi.

Vi ricordiamo che oggi sarà l’ultimo giorno di offerte, quindi se avete intenzione di aggiornare alcuni componenti del vostro PC non dovreste perdere le occasioni di questo Prime Day. Ciò detto, di seguito abbiamo selezionato quelle che, a nostro avviso, sono le offerte da non lasciarsi sfuggire e che potrebbero terminare da un momento all’altro a causa della domanda elevata da parte del pubblico.

Samsung 970 EVO Plus

Tra le proposte più convenienti per quanto concerne il settore degli SSD, segnaliamo il Samsung 970 EVO Plus da 2TB, acquistabile durante il Prime Day a 177,64€, una cifra mai così vantaggiosa per questo specifico modello, che è attualmente uno dei migliori della categoria, indicato per chi vuole migliorare di molto le prestazioni del PC. Quest’ultime si attestano a 3.500 e 3.300 Mb/s, rispettivamente in lettura e scrittura. Questi risultati sono garantiti dall’interfaccia NVMe (PCIe Gen 3.0 x 4), quindi assicuratevi di avere una scheda madre adatta, onde evitare colli di bottiglia o qualche forma di incompatibilità. In sostanza, si tratta di un SSD pensato per chi necessita di alte prestazioni, con un occhio di riguardo ai giocatori più esigenti che vogliono spremere ogni singolo FPS.

VEDI SU AMAZON

Sabrent Rocket 4 Plus

Si tratta di una memoria, chiaramente a stato solido, ad alte prestazioni, con velocità in lettura e scrittura ai vertici della categoria, superiori persino a quelle del Samsung citato pocanzi. Questo SSD, nello specifico, riesce a raggiugere i 7.100 Mb/s in lettura e 6.600 Mb/s in scrittura, a patto che venga installato su una scheda madre compatibile con il PCIe Gen4. Le prestazioni saranno comunque alte anche su schede madri della passata generazione, dato che i risultati raggiungeranno i 3.400 Mb/s e 3000 Mb/s, rispettivamente in lettura e scrittura. Segnaliamo poi che acquistando questo SSD, riceverete in regalo l’Acronis True Image, un software creato direttamente da Sabrent, che vi permetterà di clonare l’SSD in modo facile e veloce, ottimo qualora si voglia che una parte della propria memoria sia di una specifica dimensione.

VEDI SU AMAZON

Crucial RAM CT16G4SFRA32A

Se il vostro laptop necessita di un quantitativo di RAM superiore, consigliamo di cogliere al volo l’offerta che il Prime Day ha riservato al Crucial RAM CT16G4SFRA32A, un singolo banco di RAM da 16GB, che potrete acquistare a soli 48,99€. La memoria è di tipo DDR4, mentre la velocità di clock massima è di 3.200 MHz, che scende a 2.933 MHz o 2.666 MHz qualora la scheda madre non supportasse le frequenze più alte. Vi ricordiamo che una RAM veloce come questa permetterà al vostro laptop di eseguire le tipiche attività multitasking con più facilità, nonché migliorare la reattività generale del sistema operativo.

VEDI SU AMAZON

Crucial RAM CT2K8G4SFRA32A

Un altro banco di RAM ad essere proposto a prezzo stracciato da Amazon durante questo Prime Day è il Crucial RAM CT2K8G4SFRA32A. In questo caso non si tratta di un singolo banco di RAM da 16GB, ma due da 8GB. Le prestazioni sono le stesse del modello precedente, dal momento che la velocità di clock massima, ottenibile con una buona scheda madre, è di 3.200 Mhz. Ribadiamo che si tratta di memorie ad alte prestazioni, in grado di migliorare la risposta del sistema operativo e di tenere aperte numerosi applicazioni contemporaneamente.

VEDI SU AMAZON

SanDisk Ultra

Se siete in cerca di una memoria portatile per il vostro smartphone o per la vostra action cam, segnaliamo la piccola ma ottima offerta dedicata alla SanDisk Ultra da 128GB nella confezione da 2 pezzi, acquistabili a poco più di 30€. Le memorie sono di Classe 10 e di tipo U1, il che significa che la velocità massima sarà fino a 120 MB/s, ottima per trasferire velocemente migliaia di foto in circa 1 minuto o per registrare video fluidi in 4K.

VEDI SU AMAZON

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!