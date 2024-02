Sta per arrivare la chiavetta USB che si autodistrugge

Interrupt Labs, attraverso le piattaforme GitHub e Crowd Supply, sta introducendo una nuova chiavetta USB open-source chiamata Ovrdrive USB, progettata con un focus sulla sicurezza.

Ciò che la rende unica è la presenza di un meccanismo di autodistruzione che riscalda la memoria flash della chiavetta a oltre 100 gradi Celsius. Il creatore, Ryan Walker, ha ideato questa funzione per fornire un ulteriore strato di sicurezza fisica, non comune nelle chiavette USB convenzionali.

Il design dell'Ovrdrive USB è relativamente semplice. Inizialmente non criptata per impostazione predefinita, il rilevamento della chiavetta da parte del computer richiede l'inserimento rapido della chiavetta per tre volte consecutive per attivarla.

In caso di fallimento di questo processo, la partizione della chiavetta viene nascosta, simulando un guasto. Originariamente, l'Ovrdrive USB avrebbe dovuto autodistruggersi, ma questa caratteristica si è rivelata impraticabile per la produzione su larga scala, portando Walker a modificarne la funzionalità.

Il meccanismo di autodistruzione nel prodotto finale comporta l'inversione della tensione fornita al dispositivo, riscaldando la memoria flash a circa 100 gradi Celsius.

Sebbene questa temperatura potrebbe non essere sufficiente a danneggiare irrimediabilmente i chip di memoria flash, gli utenti hanno la possibilità di aggiungere un composto per facilitare la distruzione. Tuttavia, è importante notare che l'ideatore non fornisce alcun composto pericoloso con la chiavetta Ovrdrive USB.

La prima versione della chiavetta prevedeva un metodo di attivazione particolare, richiedendo l'uso di dita bagnate per attivarla, comportando il bisogno di leccare le dita prima di collegare la chiavetta.

Questo prodotto è destinato a giornalisti, ricercatori e altri professionisti che richiedono un livello aggiuntivo di sicurezza per la memorizzazione di dati sensibili. L'attivazione speciale non sostituisce completamente la crittografia, ma può rappresentare un efficace controllo di sicurezza contro l'uso non autorizzato di chiavette USB da parte di terzi. Per coloro che preferiscono una crittografia completa, ci sono alternative come BitLocker e VeraCrypt.

Nella campagna di finanziamento su Crowd Supply, la chiavetta USB Ovrdrive è programmata per essere rilasciata nell'agosto 2024 con un prezzo di $69, comprensivo di spedizione gratuita negli Stati Uniti, o $12 per la spedizione internazionale.