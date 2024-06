Stampare in 3D un notebook? Facilissimo, grazie a Framework

Framework, il brand famoso per i propri notebook modulari, aggiornabili e facilissimi da riparare, ha annunciato una novità decisamente interessante per gli utenti più smanettoni: i file CAD 3D del Framework Laptop 16 sono disponibili al download gratuitamente, sulla pagina GitHub dell'azienda.

Questo permetterà agli utenti di avviare progetti community del tutto originali e particolarmente interessanti, che potrebbero aprire nuove frontiere per il notebook. L'accesso ai file CAD 3D permette anche di stampare in 3D il notebook, offrendo possibilità di personalizzazioni uniche.

"Con la documentazione open source attorno ai sistemi modulari nel Framework Laptop 16, stiamo assistendo a alcuni incredibili progetti sviluppati dalla community," ha dichiarato l'azienda. Tra questi, Joseph Schroedl ha creato una matrice LED RGB open source che può essere inserita nell'enclosure del modulo di input della matrice LED normale, mentre EmilioP ha progettato una custodia per i moduli espansione che si potrà stampare completamente in 3D.

L'azienda spera che mettendo a disposizione questi file CAD, stimolerà i modder e gli esperti di stampa 3D per la creazioni di accessori unici, parti di ricambio e tanto altro, tanto vita a una community di appassionati che potrebbe far crescere ulteriormente le quote di mercato di Framework.