Steam, aumenta il numero di GPU NVIDIA RTX 30 utilizzate dagli utenti

Valve ha appena aggiornato la pagina relativa allo Steam Hardware Survey con i risultati di gennaio 2021. Stando ai dati raccolti, il numero di utilizzatori delle nuove schede grafiche della serie GeForce RTX 30 di NVIDIA è salito ulteriormente, superando l’1% del pubblico complessivo. Molto probabilmente, tale percentuale avrebbe potuto essere addirittura più alta, dato che, ancora oggi, trovare le GPU in commercio rimane piuttosto difficile, soprattutto ai prezzi consigliati.

Il dato più importante è rappresentato dal fatto che la GeForce RTX 3080 ora si trova nello 0,66% dei PC analizzati, con un aumento dello 0,18% da dicembre, che a sua volta aveva subìto un incremento dello 0,25% da novembre. L’RTX 3080 è in classifica da tre mesi ormai, guadagnando costantemente quote e avvicinandosi alla GTX 1660 Ti. Le altre due GPU Ampere presenti sono la GeForce RTX 3060 Ti, con lo 0,27%, e la GeForce RTX 3090, che arriva allo 0,27%.

Le GPU della serie Radeon RX 6000 di AMD non sono ancora state inserite in classifica, sebbene esista ancora la categoria “Altro” che raccoglie lo 9,29% di tutte le GPU. Presumibilmente, le Radeon RX 6900 XT, Radeon RX 6800 XT e RX 6800 rientrano tutte in quella sezione, con meno dello 0,15% del totale ciascuna. È interessante far notare che anche la GeForce RTX 3070 di NVIDIA non viene visualizzata, quindi, almeno per ora, la RTX 3090 sembra essere in vantaggio in termini di utilizzo di Steam.

La GeForce GTX 1060 rimane la scheda più popolare, ma la sua quota totale è scesa dell’1,61%, diminuendo al di sotto del 10% per la prima volta dal settembre del 2017. È possibile che, a questo punto, parte dei suoi possessori sia passato, o abbia intenzione di passare, ad un modello superiore. Tuttavia, potrebbe semplicemente trattarsi di una normale variazione nel campionamento, dato che l’uso della GTX 1050 Ti è aumentato dello 0,61% e la GTX 1050 è aumentata dello 0,44%. Facciamo notare anche che molte altre GPU piuttosto popolari hanno mostrato grandi cali lo scorso mese. RTX 2060 è in calo dell’1,16%, 2070 Super è in calo dello 0,53% e RTX 2070 è in calo dell’1,1%. Anche l’indicazione generica di “Nvidia Graphics Device” è in calo dello 0,68% (probabilmente perché GPU precedentemente “non elencate” come la 3060 Ti e la 3090 ora vengono mostrate separatamente).

Ovviamente, i dati dello Steam Hardware Survey rappresentano solo una parte di coloro che utilizzano il proprio sistema anche per giocare e quindi non rispecchiano l’effettivo andamento del mercato. Tuttavia permettono, quantomeno, di effettuare alcune interessanti considerazioni.