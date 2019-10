Steve Ballmer crede nei Surface, grandi incassi per Microsoft

L'ex CEO di Microsoft Steve Ballmer ha detto la sua sul mercato hardware e sui nuovi prodotti della linea Surface.

Oggi Apple vende un numero di computer maggiore di Microsoft, ma secondo Steve Ballmer, ex amministratore delegato di Microsoft e attuale proprietario dei Los Angeles Clippers, l’azienda ha imboccato la giusta direzione, definendo la nuova gamma di prodotti “sorprendente” e “competitiva”.

“Al di là della retorica c’è un grande profitto derivante dall’hardware, perlomeno se si guarda all’azienda numero uno al mondo in questo settore” e ha proseguito, “Ci sono grandi profitti derivanti da prodotti come Mac e iPhone. Penso che Microsoft abbia delle buone chance di inserirsi in questo mercato con i prodotti della linea Surface“, ha affermato Ballmer in occasione del GeekWire Summit tenutosi recentemente a Seattle.

La gamma di prodotti Surface ha fatturato circa 5,7 miliardi di dollari nell’anno fiscale 2019 facendo segnare un aumento del 23% rispetto al 2018.

L’intero hardware di Microsoft ha raggiunto ben 6,1 miliardi di dollari nell’anno fiscale 2019 e, secondo Ballmer, si tratta di un mercato in piena espansione. Purtroppo Microsoft non comunica gli utili sull’hardware o i Surface.

D’altro canto gli incassi derivanti da Windows sono cresciuti di meno del 5% nello scorso anno fiscale; la posizione di Ballmer a riguardo va controcorrente rispetto alle recenti dichiarazioni del CEO Microsoft Sataya Nadella che hanno fatto presagire un progressivo allontanamento dal finora centrale sistema operativo Windows.

“Windows fa guadagnare miliardi e miliardi all’anno e gli investitori vogliono che questo flusso di profitti continui per molto, molto tempo”, ha dichiarato Balmer. “Non ci sono molti nuovi flussi che possono portare incassi simili a quelli generati da Windows”.

Le dichiarazioni del proprietario dei Clippers ed azionista Microsoft mettono in luce gli aspetti positivi dell’attuale offerta nel settore hardware ed evidenziano i risultati positivi ottenuti da Azure, la piattaforma cloud introdotta nel 2008 sotto la sua egida.

Ballmer allo stesso tempo pone però l’accento sulla centralità del sistema operativo Windows, che a oggi gioca un ruolo primario negli incassi della casa di Redmond.