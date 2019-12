Strix Go 2.4, le cuffie gaming di Asus ROG con dongle USB C

Asus Republic of Gamers (ROG) ha annunciato le cuffie ROG Strix Go 2.4, le prime wireless dotate di un dongle USB C. ROG Strix GO 2.4 sfrutta una connessione da 2,4 GHz per garantire una trasmissione audio istantanea su dispositivi mobile o Nintendo Switch.

Le ROG Strix Go 2.4 sono indicate anche per giocare su PC o console grazie a una portata massima di 20 metri. La nuova cuffia beneficia inoltre di un ingresso da 3,5 mm per la compatibilità con Xbox One e PS4, oltre a fornire un’alternativa in caso di batteria scarica.

Queste cuffie pesano solo 290 grammi e hanno un design pieghevole che ne permette un facile trasporto all’interno di una custodia in cui inserire anche gli accessori.

Le ROG Strix Go 2.4 hanno un microfono con cancellazione attiva del rumore, il cui algoritmo si basa su un database di oltre 50 milioni di registrazioni e decine di migliaia di ore di apprendimento per identificare e isolare con precisione fino al 95% dei rumori ambientali, dal rumore della tastiera alle voci in sottofondo.

Il microfono è rimovibile e ce n’è anche un secondo nascosto per l’utilizzo in movimento. Entrambi i microfoni sono dotati di tecnologia di cancellazione del rumore intelligente e certificati dalle principali app di comunicazione tra cui Discord e TeamSpeak.

Le ROG Strix Go 2.4 garantiscono 25 ore di autonomia e fino a 3 ore di utilizzo con una ricarica di appena 15 minuti, permettendo così di godere di lunghe sessioni di gioco senza preoccupazioni.

Grazie al design a camera stagna e ai driver Asus Essence da 40 mm, le nuove cuffie puntano a garantire un suono cristallino, ricco e bassi ottimizzati. Le Asus ROG Strix Go 2.4 saranno disponibili a partire da gennaio.