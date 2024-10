Su Windows 11 ora le passkey si sincronizzano nel cloud

Stanno per arrivare novità importanti per chi usa le passkey su Windows 11, tutto grazie a diverse novità legate a Windows Hello, che permetteranno di sincronizzare le proprie passkey in cloud, sia con l'account Microsoft che con gestori password terzi che, come 1Password o Bitwarden.

La nuova API per gestori di password e passkey di terze parti consentirà agli sviluppatori di integrarsi direttamente nell'interfaccia di Windows 11. Questo permetterà di utilizzare la stessa passkey dal dispositivo mobile per l'autenticazione sul PC, cosa che è attualmente possibile fare solo in determinate applicazioni, tramite l'uso di codici QR.

Microsoft

Microsoft sta anche ridisegnando il prompt di Windows Hello, includendo la possibilità di configurare la sincronizzazione delle passkey con l'account Microsoft, o salvarle altrove. Dopo una configurazione iniziale, sarà possibile utilizzare il riconoscimento facciale, l'impronta digitale o il PIN per autenticarsi con una passkey su più dispositivi Windows 11.

Come di consueto, gli utenti Windows Insider avranno accesso a queste nuove funzionalità in anticipo, ma non si conosce ancora una data precisa e Microsoft ha semplicemente detto "nei prossimi mesi".

Microsoft prevede di condividere ulteriori dettagli sul miglioramento del supporto delle passkey durante le sessioni sulla sicurezza di Windows alla conferenza Authenticate 2024, prevista per la prossima settimana.

Questo aggiornamento rappresenta un passo importante verso una maggiore sicurezza per gli utenti di Windows 11, ma anche una maggior comodità e semplicità d'accesso. Le passkey offrono un'alternativa più sicura alle password tradizionali, riducendo il rischio di attacchi di phishing e violazioni dei dati. L'integrazione con gestori di password di terze parti e la sincronizzazione tra dispositivi renderanno l'utilizzo delle passkey più accessibile e pratico per un'ampia gamma di utenti.