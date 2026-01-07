SUDOKOO, brand specializzato in sistemi di dissipazione termica ad alte prestazioni, ha scelto il palcoscenico del CES 2026 per presentarsi ufficialmente al pubblico internazionale con una gamma completa di prodotti destinati a professionisti, creatori di contenuti e appassionati di hardware. L'approccio dell'azienda si distingue per una filosofia ingegneristica che mette al centro l'efficienza termica e l'innovazione nella progettazione.

Tra le novità più interessanti spicca l'AETHERFLEX 360, un sistema di raffreddamento a liquido che ridefinisce il concetto di interazione utente. Questo dissipatore integra uno schermo LCD da 4,5 pollici con risoluzione 854×480 pixel, trasformando il componente in un vero e proprio centro informativo capace di mostrare in tempo reale temperatura della CPU, consumo energetico, percentuale di utilizzo del processore, oltre a frequenza operativa e potenza della scheda grafica. Il sistema di montaggio magnetico con supporto pieghevole e orientamento su quattro assi rappresenta una soluzione pratica che consente agli utenti di posizionare il display secondo le proprie preferenze estetiche e funzionali.

Per chi opera in ambienti professionali e ha bisogno di massime prestazioni termiche senza compromessi, SUDOKOO propone l'ST720, un dissipatore ad aria concepito specificamente per workstation e server ad alta densità. Questo modello si distingue per capacità impressionanti: è in grado di gestire carichi termici fino a 750W sui processori AMD Threadripper di punta, mantenendo temperature controllate anche nelle condizioni più estreme. La compatibilità si estende alle piattaforme AMD Threadripper ed EPYC nelle versioni SP3 e SP6, mentre l'altezza complessiva di 155 millimetri è stata calcolata per adattarsi perfettamente ai chassis server standard da 4U, tipici delle installazioni rack professionali.

Il segmento dei sistemi compatti riceve particolare attenzione con l'SK600 VC, un dissipatore ad aria ultra-compatto che sfrutta la tecnologia della camera a vapore per ottimizzare l'estrazione del calore. Con un'altezza totale di appena 77 millimetri e sei heat pipe ottimizzati, questo modello si rivolge specificatamente a chi costruisce PC di dimensioni ridotte o configurazioni SFF (Small Form Factor). La piastra a camera a vapore garantisce una distribuzione uniforme del calore, mentre la ventola FDB PWM da 25 millimetri assicura un flusso d'aria stabile mantenendo sotto controllo le emissioni acustiche.

Un aspetto cruciale per le build compatte riguarda gli spazi di manovra attorno al socket. SUDOKOO ha progettato l'SK600 VC con particolare attenzione alle clearance: il dissipatore offre compatibilità totale con i moduli RAM lasciando 42 millimetri di spazio per componenti I/O e VRM, oppure garantisce piena accessibilità ai componenti I/O mantenendo 40 millimetri di clearance per le memorie. Questa flessibilità permette agli assemblatori di adattare l'installazione alle specifiche esigenze della propria configurazione hardware.

Gli enthusiast che preferiscono il raffreddamento ad aria tradizionale ma senza rinunciare a prestazioni di alto livello troveranno nell'SK700V MACH una soluzione raffinata e orientata alle performance. Questa edizione MACH include una ventola ad alte prestazioni da 30 millimetri di spessore e introduce il sistema di montaggio L-Rail lock, che elimina le tradizionali clip per le ventole semplificando notevolmente la procedura di installazione. La compatibilità multi-socket abbraccia le principali piattaforme Intel e AMD, rendendo il prodotto versatile per diverse configurazioni.