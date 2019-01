Sullo store Microsoft sconti su tanti dispositivi fino al 40%

Sono appena passate le vacanze di Natale e magari qualcuno non ha ricevuto quanto desiderato. C’è ancora tempo per recuperare e Microsoft si rende partecipe scontando tantissimi prodotti sul suo store ufficiale con tagli di prezzo fino al 40% e numerose altre promozioni disponibili.

Tra le offerte più interessanti, sicuramente il bundle composto dal Surface Pro 6 e la penna Surface in omaggio se si effettua l’acquisto durante il periodo di pre-ordine. Un regalo dal valore di 114,99 euro. Surface Pro 6 è un UltraBook molto prestante, disponibile con prezzi a partire da 1069 euro per la configurazione base, che prevede 128GB di archiviazione su SSD, 8GB di RAM e processore Intel Core i5, perfetto sia per le normali funzioni di navigazione, Office e consultazione mail, sia per compiti più ardui.

Nel caso aveste bisogno di maggiore potenza, si può comunque personalizzare il Surface Pro fino ad arrivare alla configurazione top, che prevede 512GB di archiviazione, 16GB di RAM e un processore Intel Core i7 con grafica integrata Intel Iris, che permette di lavorare senza problemi con applicazioni di foto, video e grafica.

Microsoft Surface Pro 6 (Microsoft)

Le promozioni proseguono su tutto il catalogo Microsoft. Risulta particolarmente allettante l’offerta proposta sul Surface Laptop di prima generazione, che nella configurazione con Intel Core i5, 128GB di archiviazione e 4GB di RAM viene proposto a 876,75 euro a cui si può aggiungere un bonus fino a 400 euro permutando il vecchio portatile.

Per gli appassionati di videogiochi sono invece molto interessanti i diversi sconti sui pacchetti Xbox. Si parla infatti di 50 euro di sconto sia nel caso si volesse acquistare l’Xbox One S senza alcun bundle, con un prezzo di 229,99 euro, sia approfittando di varie combo che prevedono giochi come Forza Horizon 4, Shadow of the Tomb Raider e tanti altri giochi recenti, proposti invece a 249,99 euro.

Infine la combo mouse e tastiera Microsoft wireless, dotata di Bluetooth e compatibile con la maggior parte dei dispositivi sul mercato, viene proposta con 33 euro di sconto, per un listino che raggiunge i 76,99 euro anziché i precedenti 109,99 euro.

Per maggiori informazioni sulla disponibilità dei prodotti e sulle offerte, vi rimandiamo alla pagina ufficiale dello Store Microsoft, ricordandovi che tutte le offerte rimarranno attive fino al 31 gennaio.

Clicca qui per consultare tutte le offerte »