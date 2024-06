SUPER SCONTO per questo monitor AOC da 27 pollici: COSTA POCO ed è ottimo per i grafici!

Alla ricerca di un monitor versatile e confortevole che non svuoti il portafoglio? Questa offerta potrebbe essere la risposta ai vostri desideri, vi conviene dare un'occhiata. Il monitor AOC 27B2DA è attualmente in sconto a soli 105,00€, con un risparmio che ammonta a oltre il 15% rispetto al precedente prezzo di 130,35€, il che vi permette di risparmiare sul dispositivo perfetto per i grafici grazie alla sua fedeltà cromatica.

Monitor AOC 27B2DA, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor AOC 27B2DA rappresenta una scelta ideale per chi è alla ricerca di un'esperienza visiva di alta qualità per quel che concerne i campi di grafica e intrattenimento. Parliamo di un dispositivo con un pannello IPS Full HD da 27 pollici che infatti offre dei colori piuttosto fedeli, con tecnologie per la protezioni degli occhi che non tardano a mancare, risultando essenziali per coloro che spendono molte ore davanti allo schermo: parliamo di LowBlue e FlickerFree. Il design include anche il supporto al montaggio VESA, con porte VGA, HDMI e l'assenza di bordi da ben tre lati.

Con la possibilità di raggiungere 75Hz di refresh rate risulta ottimo per chi utilizza programmi che richiedono maggiore fluidità. Il dispositivo, dall'aspetto piuttosto sobrio ed elegante, si adatta quindi bene sia ad uffici che a postazioni non troppo vistose. Per quanto non sia progettato per il gaming e l'intrattenimento, riesce quindi a risultare piuttosto adatto anche a questi ambiti.

Con un prezzo ora scontato a 105€, il monitor AOC 27B2DA rappresenta un'ottima opportunità per chi cerca un pannello da 27 pollici ad alte prestazioni, versatile e pensato per proteggere gli occhi al meglio, fornendo nel mentre un'ottima fedeltà cromatica. Fra tecnologie disponibili e versatilità invidiabile, è caldamente consigliato per uso ufficio e per lavori grafici.

