SUPER SCONTO su questo monitor da gaming Samsung con 240Hz! (-33%)

Siete alla ricerca di un monitor da gaming che possa offrirvi prestazioni di alto livello senza svuotarvi il portafoglio? Allora dovreste dare un'occhiata a questa offerta su Amazon: l'eccellente Samsung Odyssey G4 è ora disponibile a soli 183,99€, con uno sconto del 33% sul prezzo di listino di 274,99€, con un risparmio quindi di circa 90€!

Monitor da gaming Samsung Odyssey G4, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Odyssey G4 è la scelta ideale per i giocatori che desiderano un'esperienza visiva di alta qualità senza compromessi. Con il suo pannello IPS da 25 pollici e una risoluzione Full HD di 1920x1080, questo monitor offre immagini nitide e colori vivaci da qualsiasi angolazione. La vera forza di questo dispositivo risiede nelle sue specifiche tecniche orientate al gaming: un refresh rate di 240Hz e un tempo di risposta di 1ms assicurano una fluidità di movimento eccezionale, ideale per i titoli più frenetici e competitivi.

La compatibilità con le tecnologie NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium garantisce una sincronizzazione perfetta tra il monitor e la scheda grafica, eliminando fastidiosi problemi come lo screen tearing e lo stuttering. Queste caratteristiche rendono l'Odyssey G4 particolarmente adatto ai giocatori di FPS, MOBA e altri generi che richiedono precisione e reattività.

Il design ergonomico del monitor, con possibilità di regolazione dell'altezza, inclinazione e rotazione, lo rende adatto anche a lunghe sessioni di gioco, riducendo l'affaticamento e migliorando il comfort. Funzionalità come l'Ultrawide Game View e l'Eye Saver Mode arricchiscono ulteriormente l'esperienza d'uso, offrendo opzioni per personalizzare la visualizzazione e ridurre l'affaticamento oculare.

Attualmente disponibile a 183,99€, il Samsung Odyssey G4 rappresenta un'opportunità eccellente per chi cerca un monitor da gaming di alta qualità a un prezzo accessibile. La combinazione di prestazioni elevate, design ergonomico e funzionalità per il gaming avanzate lo rendono un investimento valido per migliorare significativamente la propria postazione di gioco, soprattutto per gli amanti dei titoli competitivi!

Vedi offerta su Amazon