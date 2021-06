Surface Laptop Go, perfetto per studio e lavoro e conveniente grazie a questa promo su Microsoft Store!

Il popolare dispositivo di Microsoft, che accompagna studenti, docenti e giovani professionisti nelle loro lezioni e lavoro, è offerto su Microsoft Store a un prezzo particolarmente conveniente dal 14 al 24 giugno.

Per chi sta considerando di rompere gli indugi sull’acquisto di un Microsoft Surface Laptop Go, questo è il momento ideale. Il dispositivo amato da studenti, universitari, insegnanti e giovani professionisti di tutto il mondo è infatti oggetto di una promozione esclusiva su Microsoft Store che ha inizio 14 giugno e proseguirà fino al 24 giugno.

Solo su Microsoft Store, sarà possibile godere di sconti fino al 22%, spedizione gratuita senza acquisti minimi e resi gratuiti entro 60 giorni per avere la possibilità di provare il prodotto. Inclusi nella promozione ci sono inoltre 90 giorni di assistenza gratuita in esclusiva per chi effettua acquisti su Microsoft Store e il rimborso della differenza di prezzo se si trova un’offerta più conveniente per un prodotto nuovo su altri canali.

Nel tempo, Microsoft Surface Laptop Go si è affermato come il compagno di lavoro e di studio ideale grazie all’eccezionale rapporto qualità prezzo e a caratteristiche tecniche che lo rendono un dispositivo potente, robusto e versatile, senza perdere di vista l’aspetto esteriore grazie a un design pulito, moderno e accattivante.

Le dimensioni compatte – poco più di un centimetro e mezzo di spessore per un peso di 1,11 kg – la potenza del processore Intel Core i5 decima generazione, gli 8 GB di RAM e un massimo di 256 GB di storage permettono di gestire software che richiedono grande potenza di calcolo e di archiviare tutti i file, immagini e documenti che servono per studiare e lavorare con profitto ed efficacia, ma anche godere di momenti di relax e svago.

Il display touchscreen HD da 12,4 pollici, la webcam HD integrata e l’audio Omnisonic con Dolby® Audio restituiscono un’eccezionale esperienza di utilizzo nelle videochiamate e nelle video lezioni, oltre che per rilassarsi guardando video e contenuti in streaming e ascoltare musica.

Per chi è abituato alla prontezza di risposta di uno smartphone, l’accesso “one touch” attraverso Windows Hello aggiunge un importante elemento di praticità, così come le Porte USB-C® e USB-A integrate, la porta Surface Connect e il jack per cuffie. Con un’autonomia massima di 13 ore e la funzione Fast Charging che consente di ricaricare dell’80% la batteria nello spazio di un’ora, la possibilità di rimanere “a secco” è ridotta al minimo.

Per chi sta considerando l’acquisto di un dispositivo in vista del rientro a scuola, ora più che mai è il momento ideale per acquistare un Microsoft Surface Laptop Go su Microsoft Store; prestazioni e convenienza per una ripartenza in grande stile!