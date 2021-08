Surfshark One, il nuovo bundle con antivirus pensa alla vostra sicurezza

Surfshark, uno dei servizi VPN più diffusi al mondo che consente agli utenti di proteggere le proprie informazioni di navigazione grazie alla presenza di server in ben 50 paesi, ha lanciato un nuovo bundle che punta a fornire una sicurezza ancora maggiore.

Credit: Surfshark

Infatti, sin dalla nascita della compagnia, avvenuta nel 2018, già si pensava di diventare più di una semplice VPN, offrendo strumenti digitali aggiuntivi per la protezione della privacy e dei dati delle persone. Mantenendo fede a questo impegno, è stato recentemente presentata l’offerta Surfshark One, definita come una vera e propria “suite definitiva di strumenti essenziali per la sicurezza informatica”, che include:

Surfshark VPN

Surfshark Antivirus per Windows e Android Effettua la scansione dei virus Rimuove i file dannosi Blocca hacker e malware Garantisce il funzionamento ottimale dei vostri dispositivi

per Windows e Android Surfshark Alert (strumento per il rilevamento di data-leak) Monitor i vostri dati personali Verifica la violazione dei dati Invia notifiche in tempo reale Protegge la vostra identità

(strumento per il rilevamento di data-leak) Surfshark Search (strumento di ricerca privato privo di pubblicità) Vi nasconde dai motori di ricerca Vi permette di navigare senza lasciare tracce Vi consente di ottenere risultati davvero organici Evita la visualizzazione di annunci personalizzati

(strumento di ricerca privato privo di pubblicità)

Surfshark One è disponibile per tutti i nuovi (ed esistenti) utenti come componente aggiuntivo del proprio abbonamento VPN al prezzo di 1,26 euro al mese. Ricordiamo che il servizio VPN di Surfshark utilizza il protocollo IKEv2/IPsec e la crittografia AES-256 per offrirvi la massima sicurezza durante le vostre sessioni di navigazione in rete, oltre ad un pratico kill switch che vi scollega rapidamente alla rete nel caso la connessione venga interrotta. Ultima, ma non certo meno importante, la modalità “multihop”, che consente di collegarsi contemporaneamente a più server in modo da risultare praticamente non rintracciabili.

Credit: Surfshark

In questo momento, inoltre, potete abbonarvi per due anni a Surfshark pagando solo 2,11€ al mese, sfruttando uno sconto pari all’81%. Se volete provare il nuovo bundle Surfshark One, vi consigliamo di sfruttare questa imperdibile occasione dal link sottostante.

» Clicca qui per abbonarti a Surfshark VPN a prezzo scontato «