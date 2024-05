Svelate le CPU Twin Lake di Intel: debutteranno con un modello E-core only

Una recente serie di indiscrezioni, riguardante Intel e proveniente dai profili X di InstLatX64 e OneRaichu, ha portato alla luce l'esistenza di una nuova CPU denominata Intel N250.

Questo nuovo modello, identificato con il CPUID B06E0, opera a 1.2GHz senza tecnologia Hyper-Threading e condivide caratteristiche tecniche molto simili al suo predecessore, l'Intel N100.

Entrambi i chip, l'N100 e l'N250, si basano su una architettura E-Core only, già emersa precedentemente con i nomi: Twin Lake e Alder Lake-N, che continua a utilizzare i core basati sull'architettura Gracemont di Intel. Anche il numero di core e di thread è lo stesso nei due modelli: quattro core di efficienza e quattro thread.

Il modello N250 si presenta con una frequenza di base di 1.2 GHz, mentre le specifiche per la frequenza massima non sarebbero ancora trapelate. In termini di cache, così come per le altre specifiche tecniche, i dettagli rimangono ancora sconosciuti.

Il prezzo attuale dell'N100 si aggira intorno ai 55 dollari e, data la modesta revisione hardware rispetto al modello precedente, si prevede che l'N250 avrà un prezzo simile se non, addirittura, leggermente inferiore.

I nuovi processori N100 e N250 sono stati pensati per sostituire le linee Intel Pentium entry level, precedentemente posizionate prima dei modelli Core i3. Questi processori troverebbero un impiego ideale in quella tipologia di dispositivi che comprende Chromebook e Mini PC di livello base, grazie alle loro esigenze energetiche ridotte e alla conseguente minor generazione di calore.

La tempistica prevista per il rilascio di questa nuova CPU è la seconda metà del 2024, e sarebbe destinata principalmente agli OEM. Nonostante l'N250 non possa competere con il più potente Core i3-N305 di Intel, che offre fino a otto core e frequenze che raggiungono i 3.8 GHz, è probabile che presto vedremo sul mercato una versione più potente denominata N400/N405 basata su questa nuova architettura Twin Lake.