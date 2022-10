Sono moltissime le offerte che stanno invadendo Amazon in queste ore grazie al nuovo Prime Day di ottobre, o più per la precisione grazie alle offerte esclusive Prime. Tra le tante non mancano ovviamente quelle dedicate ai videogiocatori PC che sono sempre alla ricerca del miglior setup tra cuffie, mouse e tastiera. Proprio di quest’ultima è l’offerta che vogliamo segnalarvi e che riguarda la spettacolare Logitech G910 Orion Spectrum che, per la prima volta, scende addirittura a soli 92€.

Questa tastiera è già andata in sconto altre volte in passato, scendendo in alcune occasioni a 99,99€. A questo giro l’offerta è invece ancor più bassa e, anche se si tratta di pochi euro, dubitiamo possa scendere molto al di sotto di questa cifra, quindi se stavate aspettando l’offerta giusta questo potrebbe essere il momento perfetto.

La G910 Orion Spectrum è una tastiera meccanica con switch Romer-G, tecnologia proprietaria di Logitech che garantisce una risposta ai comandi fino al 25% più veloce. Oltre a questo non manca ovviamente la personalizzazione dell’illuminazione RGB fino a 16 milioni di colori e i tasti macro per un accesso rapido alle funzioni più usate. Elemento particolare di questa tastiera è lo slot Arx, che permette di collegare il proprio smartphone fungendo da schermo complementare in cui ricevere informazioni in base al gioco in esecuzione.

Se siete dei videogiocatori PC capirete che stiamo parlando di una tastiera di assoluto livello, sia dal punto di vista tecnico che estetico. Perfetta se avete un setup in cui l’illuminazione RGB è molto presente e ottima per migliorare ancor di più le vostre prestazioni videoludice. L’unico piccolo difetto, se può essere definito tale, è il layout non italiano, cosa che però sicuramente non crea nessun disturbo durante le sessioni di gioco.

