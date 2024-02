Tastiera Gaming Logitech G915 a solo 174,99€! Risparmia il 12% ora!

Se desiderate abbinare al vostro PC desktop di fascia alta una delle migliori tastiere meccaniche wireless, che garantisce una digitazione precisa e immediata, oggi abbiamo un'ottima notizia per voi: la Logitech G915 LIGHTSPEED è disponibile su Amazon con uno sconto significativo, permettendovi di acquistarla a 174,99€, beneficiando così di un risparmio di 25€ rispetto al prezzo medio di vendita.

Logitech G915 LIGHTSPEED, chi dovrebbe acquistarla?

La tastiera Logitech G915 LIGHTSPEED si rivolge principalmente agli appassionati di gaming che cercano un'esperienza di gioco wireless senza compromessi. Grazie alla sua tecnologia LIGHTSPEED, questa tastiera offre prestazioni ultraveloci con frequenza di aggiornamento di 1 ms, eliminando così i ritardi di connessione tipici delle soluzioni wireless.

È perfetta per chi desidera massimizzare l'efficienza e la velocità nelle sessioni di gioco intense, dove ogni millisecondo conta. Inoltre, il sistema LIGHTSYNC RGB consente di personalizzare l'illuminazione con oltre 16,8 milioni di colori, soddisfacendo le esigenze di coloro che amano un setup da gioco personalizzato e sincronizzato con i contenuti di gioco e intrattenimento.

Con uno switch meccanico a profilo ribassato, la G915 si adatta inoltre a utenti che preferiscono una digitazione veloce e precisa ma con uno sforzo minore rispetto agli switch tradizionali. Il design sottile ed elegante, realizzato in lega di alluminio di livello aeronautico, ne fa un oggetto desiderabile anche per chi predilige estetica e durabilità senza compromettere le prestazioni. Infine, con una durata della batteria fino a 30 ore con una singola carica, la tastiera è ideale per chi non vuole preoccuparsi di frequenti ricariche, sia durante lunghe maratone di gioco che nell'uso quotidiano.

