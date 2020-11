TeamGroup, le nuove memorie della serie Zeus puntano alla fascia budget

TeamGroup ha presentato recentemente la sua nuova serie Zeus di memorie DDR4. I kit di memoria saranno disponibili nei form factor UDIMM e SO-DIMM con frequenze fino a 3200MHz e capacità sino a 64GB. Indipendentemente dal formato, i moduli presentano lo stesso design: un PCB nero con un sottile dissipatore di calore in alluminio che sfoggia i marchi T-Force e Zeus.

Sul fronte UDIMM, TeamGroup offrirà sia moduli di memoria singoli che kit per configurazioni Dual Channel. I primi avranno capacità di 8GB, 16GB o 32GB, mentre i secondi saranno da 16GB (2×8 GB), 32GB (2×16 GB) e 64GB (2×32 GB). Saranno disponibili solo tre frequenze tra cui scegliere: 2666MHz, 3000MHz e 3200MHz. Certo, i timing non sono molto impressionanti per le frequenze di cui sopra, quindi TeamGroup probabilmente commercializzerà i kit di memoria Zeus a prezzi più popolari rispetto a diversi competitor.

Form Factor Data Rate Timings Voltage (V) Capacity UDIMM DDR4-3200 16-20-20-40 1.35 8GB / 8GBx2 / 16GB / 16GBx2 / 32GB / 32GBx2 UDIMM DDR4-3200 20-22-22-46 1.20 8GB / 8GBx2 / 16GB / 16GBx2 / 32GB / 32GBx2 UDIMM DDR4-3000 16-18-18-38 1.35 8GB / 8GBx2 / 16GB / 16GBx2 / 32GB / 32GBx2 UDIMM DDR4-2666 19-19-19-43 1.20 8GB / 8GBx2 / 16GB / 16GBx2 / 32GB / 32GBx2 SO-DIMM DDR4-3200 22-22-22-52 1.20 8GB / 16GB / 32GB SO-DIMM 2666 19-19-19-43 1.20 8GB / 16GB / 32GB

TeamGroup venderà le memorie SO-DIMM della linea Zeus come moduli singoli con capacità di 8GB, 16GB o 32GB. I moduli DDR4-2666 sono classificati con timing di 19-19-19-43, mentre le varianti DDR4-3200 sono certificate per 22-22-22-52. Le offerte SO-DIMM sono compatibili con i più recenti processori Intel Core di undicesima generazione e i chip mobile Ryzen 4000 di AMD.

TeamGroup offre una garanzia a vita sui suoi moduli Zeus. Purtroppo, il produttore non ha svelato quanto costeranno i kit di memoria o quando saranno disponibili al pubblico.

Recentemente TeamGroup aveva annunciato anche un nuovo SSD esterno dotato di illuminazione RGB, chiamato Treasure Touch. Il dispositivo è destinato ai giocatori che necessitano di 1TB aggiuntivo per l’archiviazione di dati alta velocità, ad esempio per i videogame. Treasure Touch è progettato per funzionare con PC, notebook, Mac, Playstation o Xbox.