SSD esterno con LED RGB? Ci pensa Teamgroup con Treasure Touch!

Teamgroup ha svelato un nuovo SSD esterno dotato di illuminazione RGB, chiamato Treasure Touch. Il dispositivo è destinato ai giocatori che necessitano di 1TB aggiuntivo per l’archiviazione di dati alta velocità, ad esempio per i videogame. Treasure Touch è progettato per funzionare con PC, notebook, Mac, Playstation o Xbox.

Treasure Touch offre un SSD da 1TB con un throughput massimo di 400 MB/s, il che significa che molto probabilmente si tratta di un SSD SATA 3. Sebbene più lenti delle moderne unità NVMe nela maggior parte dei casi d’uso, gli SSD SATA 3 sono ancora più che abbastanza veloci per le esigenze della maggior parte delle persone, soprattutto se state pensando di collegare l’unità a una PS4 o Xbox One, equipaggiate di serie con dischi rigidi molto più lenti.

Il principale punto di forza di questo prodotto è il suo aspetto. Infatti, l’intero corpo è ricoperto da una finitura spazzolata metallica, accompagnata da una striscia di RGB nella parte anteriore. Il design, sin da subito, strizza l’occhio al pubblico di videogiocatori attratto dalle luci RGB. Tuttavia, il design è abbastanza maturo per integrarsi anche nella maggior parte degli ambienti. Per controllare l’illuminazione, è presente un logo Teamgroup sensibile al tocco sulla parte anteriore che permette di selezionare vari tipi di effetti.

Per ciò che concerne la connettività, è inclusa una porta USB 3.2 Gen 2 Type C che funzionerà con quasi tutti i moderni PC o laptop. Per gli utenti su PS4 o Xbox One, si presume che sia presente un adattatore USB per funzionare con le porte USB Type A. Nella peggiore delle ipotesi, sarà possibile acquistare un economico adattatore da USB Type-C a Type-A.

Al momento non sono ancora state diffuse ancora informazioni relative a prezzi o disponibilità.