TEAMGROUP presenta un SSD portatile e una pendrive USB tuttofare

TEAMGROUP presenta due prodotti di archiviazione, PD1000 (un elegante SSD portatile) e T193, una simpatica ed utile pendrive USB 3.2 che potrete usare oltre che come dispositivo di archiviazione anche per effettuare veloci misurazioni.

La pendrive realizzata da TEAMGROUP non solo è in grado di offrire fino a 128 GB di spazio, ma può anche funzionare da goniometro a 180 gradi, possiede una lente d’ingrandimento e la parte contenente il righello è magnetica. E’ disponibile anche nei tagli da 32 GB, 64 GB nell’interfaccia USB 3.2 Gen 1.

L’SSD portatile invece utilizza l’interfaccia USB 3.2 Gen2, la velocità di lettura/scrittura dichiarata da TEAMGROUP si attesta fino a 1000/900 MB/s. È conforme alla certificazione IP68, resistenza ai liquidi e alla polvere, è impermeabile e testato per supportare pressioni fino a 1600 kg.

Con la precedente versione di pendrive multiuso, la T183, TEAMGROUP era riuscita ad ottenere due premi importanti, il suo design innovativo era stato premiato al Computex e ricevuto il premio Taiwan Excellence Awards 2019. Un’attenzione particolare al design quella della società taiwanese, che ha portato i suoi frutti, e anche un po’ di fantasia nel mercato, ricreando qualcosa di già esistente.

La pendrive T193 è realizzata in alluminio e ha una protezione antipolvere, impermeabile e antiurto. Non abbiamo al momento informazioni riguardo il prezzo e la disponibilità, ma se siete interessati vi lasciamo qui la pagina relativa alla pendrive T193 e qui la pagina per raggiungere l’SSD PD1000.