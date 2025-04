Display incluso e angolo retto, ecco il cavo pensato per non dare fastidio

Se siete alla ricerca di un cavo USB-C che vada oltre la semplice funzione di ricarica, questo prodotto potrebbe fare davvero al caso vostro. Progettato con un display integrato e un angolo retto pensato per ridurre al minimo l’ingombro, questo cavo si distingue per un design intelligente che migliora la vostra esperienza d’uso quotidiana. Ideale per chi utilizza spesso lo smartphone o il tablet durante la ricarica, sia per giocare che per guardare video o leggere, il cavo risulta comodo, discreto e incredibilmente funzionale.

Cavo USB-C a USB-C SOOPII, chi dovrebbe acquistarlo?

La ricarica non è solo rapida, ma anche potente. Grazie al chip E-mark di ultima generazione, questo cavo supporta una potenza massima di 100 W, assicurando una ricarica veloce e stabile per tutti i dispositivi USB-C, dai telefoni ai laptop. Compatibile con gli standard QC 3.0, PD 3.0 e Samsung SFC, offre prestazioni elevate quando abbinato a un caricatore adatto. Tuttavia, è bene ricordare che non si tratta di un cavo per l’uscita video.

Uno dei punti forti di questo cavo è sicuramente il display a LED, che vi permette di monitorare in tempo reale la potenza erogata. Questa funzione, combinata con chip intelligenti integrati, non solo migliora l’esperienza utente, ma protegge anche la batteria del vostro dispositivo da eventuali danni causati da correnti instabili. In questo modo, potrete sempre sapere quanta energia viene effettivamente utilizzata e ricaricare in tutta sicurezza.

Infine, non manca la cura per la durata e la compatibilità. Realizzato in lega di zinco e con rivestimento intrecciato, questo cavo è stato testato per resistere a oltre 40.000 piegature, risultando estremamente resistente ai grovigli e all’usura quotidiana. Compatibile con una vasta gamma di dispositivi (tra cui iPhone, MacBook, iPad, Samsung Galaxy, Google Pixel e Nintendo Switch), rappresenta una scelta versatile e affidabile. E con uno sconto del 35% disponibile tramite coupon, è il momento ideale per aggiungerlo al vostro setup tecnologico.

