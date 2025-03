Non solo lo sconto, ma sono i dettagli a fare di questo cavo USB-C uno dei più pratici

Nell’era della tecnologia, la necessità di cavi affidabili e funzionali è sempre più essenziale. Il cavo USB-C da USB-C non è solo un semplice accessorio, ma una vera e propria innovazione che risponde alle esigenze quotidiane degli utenti. Disponibile in confezione da due pezzi, questo cavo si distingue per una serie di caratteristiche che lo rendono ideale per chi cerca praticità e prestazioni. Grazie a un coupon che consente uno sconto del 30%, il prodotto è disponibile a soli circa 3€, un prezzo competitivo considerando le sue capacità.

Cavo da USB-C a USB-C SOOPII, chi dovrebbe acquistarlo?

Dotato di display a LED, questo cavo è l'alleato perfetto per chi possiede dispositivi di ultima generazione e cerca una soluzione di ricarica affidabile e versatile. Consigliato a chi utilizza quotidianamente iPhone, MacBook, iPad o dispositivi Samsung Galaxy, questo cavo soddisfa l'esigenza di una ricarica veloce e sicura grazie alla tecnologia PD da 100W.

L'indicatore a LED incorporato vi risulterà particolarmente utile per trovare la porta di ricarica al buio, mentre i chip Smart E-Mark proteggono i vostri dispositivi da correnti instabili, prevenendo danni alla batteria. Perfetto anche per coloro che sono sempre in movimento, questo cavo offre un'impugnatura ergonomica e una durata superiore, avendo superato oltre 36.000 test di piegatura.

La confezione da due pezzi da 1,2 metri vi permette di avere sempre un cavo di scorta in ufficio, in auto o in borsa. Con la capacità di ricaricare il vostro iPhone dal 15% al 60% in soli 30 minuti, questi cavi rappresentano una soluzione ideale per chi non ha tempo da perdere e necessita di dispositivi sempre carichi e pronti all'uso.

