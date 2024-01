Techly: le tastiere ultra-performanti

La mini tastiera wireless di Techly è un concentrato di funzionalità in un design compatto. Con 78 tasti particolarmente silenziosi e la capacità di funzionare su due canali, questa tastiera offre una connessione stabile e affidabile. Molto adatta per l’utilizzo a casa, in ufficio, in viaggio, grazie alle sue dimensioni compatte (29 x 16 x 1,6 cm).

I tasti di scelta rapida integrati semplificano l'accesso alle funzioni più utilizzate, aumentando la produttività. Lo stand per tablet incluso aggiunge versatilità e garantisce una comoda prospettiva degli schermi utilizzati.

Supporta la connessione contemporanea di due dispositivi differenti tramite Bluetooth, senza interruzioni né ritardi. Realizzata in ABS di alta qualità, include i piedini per mantenere la pendenza ottimale durante l’impiego.

La carica completa garantisce 40 ore di utilizzo e la distanza di trasmissione wireless raggiunge i 10 metri. La mini tastiera è la scelta ideale per chi cerca praticità e portabilità senza compromettere le prestazioni.

Il kit tastiera standard e mouse wireless offre una soluzione completa per coloro che desiderano un set coordinato per il proprio spazio di lavoro. La tastiera standard, dotata di layout completo e tasti silenziosi, garantisce un'esperienza di digitazione confortevole grazie ai piedini regolabili.

Il mouse wireless, con la sua connessione a 2.4GHz, assicura una precisione senza compromessi. Entrambi i dispositivi presentano un design elegante e resistente, ideale per un uso quotidiano intenso. Un kit affidabile che non sacrifica l’estetica.

La tastiera USB standard di Techly completa di tastierino numerico e 9 tasti multimediali, è pensata per chi ricerca un'esperienza di digitazione classica, ma con funzionalità moderne. I 9 tasti multimediali dedicati consentono di controllare facilmente e direttamente la riproduzione audio e video senza dover abbandonare la tastiera.

Con un design ergonomico, piedini regolabili e tasti silenziosi, questa tastiera offre comfort durante lunghe sessioni di lavoro. La connessione USB con cavo lungo 1,5 m, garantisce una compatibilità universale con una vasta gamma di dispositivi.

Indipendentemente dalle esigenze, Techly offre una varietà di tastiere progettate con attenzione che combinano design, funzionalità avanzate e prestazioni affidabili. Investire in una tastiera di qualità è un passo essenziale verso una connessione digitale completa e soddisfacente.