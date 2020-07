Techly presenta il nuovo kit Extender HDMI con trasmissione dati 4K

TECHly pronta e attenta a soddisfare ogni richiesta del mercato audio-video propone il Kit Extender IDATA HDMI-EX60-H2 progettato e realizzato per far fronte alla continua e crescente domanda di diffusione dell’alta definizione e 4K Ultra HD anche in remoto.

Il design semplice, compatto e lineare che modella questo ricevitore e trasmettitore permette di posizionarlo, date le misure ridotte, accanto ad ogni display, locale e remoto, garantendo una perfetta trasmissione del segnale video e audio fino a 70 metri utilizzando un unico cavo di rete di Cat.5e/6.

L’ IDATA HDMI-EX60-H2 è un extender punto punto per segnali HDMI che assicura una velocità di trasferimento dati fino a 18 Gbps, inoltre, supporta il ridimensionamento della risoluzione video: l’ingresso 4K può essere automaticamente ridimensionato all’uscita 1080p per garantire la compatibilità con tutti gli schermi 1080p.

L’Extender comprende due unità: unità di trasmissione e unità di ricezione con le quali è possibile convertire e distribuire il segnale HDMI tramite cavo di rete cat.5/6 fino a 70 metri, garantendo una risoluzione video 4K con sottocampionamento della crominanza 4:4:4 e compressione senza perdita di segnale e senza latenza; questa soluzione permette di codificare immagini riservando maggiore risoluzione al segnale di luminanza piuttosto che all’informazione di crominanza.

Con funzione pass-through EDID, permette a sorgente e display di integrarsi perfettamente e attraverso il cavo di rete, monitor e sorgente ad alta definizione con uscite HDMI possono essere collegati a uno schermo ad alta definizione con ingresso HDMI su lunga distanza.

Inoltre, questo Extender è dotato anche di IR bidirezionale passante che favorisce il controllo di sorgente e display da remoto per assicurare una gestione semplice e intuitiva da parte dell’utente. Garantendo prestazioni più stabili a lunga distanza, maggiore nitidezza delle immagini e trasmissione audio senza interferenze è la soluzione ideale per applicazioni ad alta definizione in ambito aziendale, fieristico, scolastico e anche domestico (quale per esempio la sorveglianza).

Progettato e realizzato in modo efficace, il Kit Extender IDATA HDMI-EX60-H2 può essere installato e gestito con estrema facilità dall’utente.