Techly, supporti da parete per monitor e TV di tutte le dimensioni

Techly vuole aiutarvi ad ordinare non solo le vostre scrivanie ma anche l’area dedicata al più importante prodotto di intrattenimento presente in salotto. I supporti da parete per monitor e TV di Techly sono adatti ad ogni tipo di esigenza e vi permetteranno di liberare sui mobili il prezioso spazio solitamente occupato dagli ingombranti stand dei televisori, con soluzioni versatili, comode e dal prezzo incredibile!

Partendo dal prodotto più piccino della raccolta di supporti a singolo braccio, la staffa a parete ICA-PLB 400STY è in grado di reggere monitor dalla diagonale che varia tra 13″-42″ e dal peso massimo di 20kg. L’attacco di tipo VESA è regolabile da 75x75mm fino a 200x200mm, garantendone la compatibilità con moltissimi modelli diversi di monitor e televisori. Il braccio è estensibile fino a 190mm e permette l’inclinazione del display da +5° a -12° sull’asse orizzontale, mentre può ruotare liberamente di 180° sull’asse verticale.

Se necessitate di più libertà di movimento per il vostro schermo, il supporto da parete ICA-PLB 400DTY mantiene inalterate le ottime caratteristiche del modello precedente, tuttavia sostituisce il braccio con una versione a 3 snodi la quale permette un’estensione che varia da 60 a 273 mm. Entrambi i modelli vengono forniti con dei fermacavi che permettono un cable management pulito ed ordinato.

La vostra TV ha una diagonale maggiore di 42″? ICA-PLB 136E è il prodotto che fa al caso vostro! In grado di reggere un peso massimo di 30kg, la staffa da parete in questione può ospitare monitor e televisori dalla diagonale compresa tra 32″ e 55″. Il supporto VESA regolabile tra 100x100mm e 400x400mm ne garantisce la compatibilità con la stragrande maggioranza di dispositivi attualmente in commercio.

Collegato a questo supporto, il televisore potrà inclinarsi da +3° a -10° e ruotare orizzontalmente di 180°. La staffa con braccio a tre snodi permette di tenere il televisore ad una distanza massima di 422mm dal muro, con un minimo di 62mm.

Potete trovare questi tre prodotti a prezzi inferiori ai 25 euro nella pagina dedicata nell’e-commerce di Techly.

TV curva o di grandi dimensioni? I prodotti Techly a doppio braccio fanno decisamente al caso vostro! Ad esempio, ICA-PLB 344STY vi permetterà di appendere al muro schermi con diagonali che vanno dai 32″ ai 55″, a patto che il peso massimo sia inferiore ai 40kg. Con una distanza dal muro regolabile tra 53mm e 464mm, una libertà di inclinazione che varia tra +5°/-15° e la possibilità di ruotare la direzione della TV con un angolo che va da -60° a +60°, è in grado di regolarsi (letteralmente) in base alle vostre esigenze.

Lo pensiamo in molti: più grande è la TV, migliore è l’intrattenimento. Perché fermarsi ai 55″? Techly ha pensato anche a chi ha una TV dalle dimensioni estremamente generose. ICA-PLB 344LTY è in grado di reggere fino a 40kg di peso. Tuttavia, grazie anche all’attacco VESA dalle dimensioni massime di 600x400mm, può ospitare prodotti dalla diagonale che varia tra 37″ e 70″. Condivide il resto delle ottime caratteristiche con il modello precedente, permettendovi di orientare liberamente lo schermo che verrà installato sul supporto come meglio preferite.

Per chi desidera solo il meglio, Techly ha pensato a due prodotti davvero estremi ed in grado di reggere dispositivi dal peso importante.

ICA-PLB 3646 regge fino a 50kg di peso, con un attacco VESA regolabile fino alla misura 400x400mm ed una compatibilità garantita per diagonali comprese tra 32″ e 55″. La particolarità di questo supporto a doppio braccio è quella di poter livellare la rotazione del display da -3° a +3°. Ovviamente non mancano le regolazioni da +10° a -20° di inclinazione e da -60° a + 60° in rotazione sull’asse verticale e l’estensione del doppio braccio fino a 510mm.

Ai pesi massimi ci pensa ICA-PLB 180L: con la sua capacità di carico che raggiunge gli 80kg e l’attacco VESA regolabile fino a 900x600mm, questa staffa a doppio braccio è pronta a resistere anche al peso delle TV più datate e dalle dimensioni più generose. È in grado di ospitare TV dalla diagonale massima di 100″ e permette di livellare la TV da -4° a +4° anche dopo l’installazione. Il braccio che regge il televisore a 125mm di distanza minima dal muro è estensibile fino a 535mm e permette tutte le regolazioni possibili anche come il prodotto precedente!

Techly ha raccolto questi supporti da parete in una pagina dedicata, in modo da permettervi di confrontarli e scegliere il più adatto a voi!