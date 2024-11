Temi che le tue informazioni siano compromesse online? Eliminale con il 58% di sconto

Nel mondo digitale di oggi, la protezione delle informazioni personali è una delle priorità per chi naviga online. Con la crescente minaccia di truffe, furti di identità e spam, è fondamentale mantenere il controllo sui propri dati. Incogni, con il suo servizio di rimozione delle informazioni dai broker di dati, offre una soluzione efficace per chi teme che i propri dati siano compromessi. Quest’anno, grazie alla promozione del Black Friday, è possibile approfittare di uno sconto del 58%, pagando solo 83,85€ per un intero anno di protezione.

N.B: inserire il coupon "BFCM24" per ottenere lo sconto. Dovrebbe essere già applicato automaticamente. In caso contrario, applicatelo manualmente.

Cosa fa Incogni per proteggere i miei dati?

Incogni si occupa di scansionare attivamente i siti web e le piattaforme dove i vostri dati personali potrebbero essere stati raccolti e venduti. Una volta individuate le informazioni sensibili, invia richieste di rimozione automatica ai broker di dati per eliminare i vostri dettagli dai loro database. Il sistema si aggiorna continuamente per garantire che nessuna nuova traccia dei vostri dati rimanga a rischio, grazie all'aggiunta costante di nuovi broker e siti di ricerca di persone nella rete di protezione.

Uno degli aspetti più apprezzati di Incogni è la scansione regolare dei dati. Non solo si inviano richieste di rimozione iniziali, ma il servizio effettua periodiche ondate di rimozioni per mantenere i vostri dati al sicuro. In questo modo, i broker di dati e i siti di ricerca di persone non hanno la possibilità di raccogliere nuove informazioni e iniziare a venderle. Inoltre, riceverete report periodici sulla privacy che vi terranno aggiornati sullo stato della protezione dei dati, offrendovi un controllo completo su di essi.

Approfittare dell’offerta Black Friday di Incogni è dunque un'opportunità da non perdere. Con il coupon "BFCM24", potrete proteggere i vostri dati personali con uno sconto significativo, pagando solo 83,85€ per un anno di protezione. Non solo risparmierete, ma avrete anche la tranquillità di sapere che i vostri dati sono al sicuro, riducendo al minimo il rischio di truffe e furti di identità.

