Temperature alte sulle ASUS RX 5700 e 5700 XT? Basta stringere le viti

Pare che che le GPU Radeon RX 5700 e RX 5700 XT di ASUS abbiano problemi di surriscaldamento. La causa di queste elevate temperature non starebbe in un sistema di dissipazione del calore non sufficientemente potente, bensì nelle viti, che non sarebbero state strette a sufficienza.

Secondo ASUS, AMD raccomanda di montare il dissipatore usando una forza di 30-40 PSI, tuttavia il colosso taiwanese ha scoperto che aggiungendo nuove viti per aumentare la pressione di montaggio tra i 50-60 PSI, si ottengono temperature minori.

Qui sotto vi proponiamo un grafico rilasciato da ASUS che analizza la situazione sopra descritta.

I consumatori in possesso di queste schede video potranno richiedere l’upgrade gratuito contattando il servizio clienti di ASUS, ma le spese di spedizione sono a carico dell’utente.

ASUS ha anche dichiarato che non sa quando le nuove viti raggiungeranno il centro tecnico per via del rischio contagio da coronavirus, quindi non aspettatevi un intervento in tempi brevi. L’azienda di Taipei consiglia ai clienti di non tentare manovre fai-da-te, in quanto potrebbero invalidare la garanzia.

Le GPU della serie Radeon RX 5700 vantano un buon rapporto qualità-prezzo; sono schede di fascia media che consentono di giocare anche a 1440p con dettagli alti. Per il momento non siamo a conoscenza di altri casi come questo, ma è possibile che Asus verrà seguita in questa iniziativa anche da altri produttori, pronti a offrire gratuitamente il servizio per accontentare i propri utenti e garantire un prodotto finale migliore.