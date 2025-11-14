Avatar di Ospite RPG_Mod #772 0
0
50 miliardi per GW non mi sembra proprio conveniente a prima vista
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Port Guard #871 0
0
quindi il problema vero è che le GPU quando si sincronizzano tutte insieme fanno saltare la rete?
Questo commento è stato nascosto automaticamente.