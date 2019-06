Thermaltake, ecco i case della serie H con vetro temperato

H100 TG, H200 TG RGB e H200 TG Snow RGB sono i tre nuove case a basso costo, ma non per questi antiestetici, di casa Thermaltake.

Thermaltake ha annunciato una nuova serie di case mid-tower con pannelli in vetro temperato. Si tratta di una serie, denominata H, composta da tre modelli: H100 TG, H200 TG RGB e H200 TG Snow RGB. Si tratta di una famiglia di soluzioni pensata per essere “budget-friendly”, ma che grazie al design minimale e al vetro temperato non rinunciano comunque alla modernità.

A livello estetico, il più minimal risulta essere l’H100 TG con un pannello nero frontale nel quale, verso il basso, è incorporata una striscia LED blu per mantenere comunque un aspetto semplice ma che nonostante tutto si lascia notare.

L’H200 TG RGB e l’H200 TG Snow RGB presentano invece un pannello frontale rispettivamente nero e bianco neve con un’unica barra RGB unica che lo percorre interamente lungo il lato sinistro. L’illuminazione RGB della barra sul pannello frontale e dello stesso logo Thermaltake possono essere controllati tramite un apposito pulsante di controllo.

Caratteristiche comune a tutti e tre i modelli è la cover per l’alimentatore, che permette di nascondere i cavi che possono risultare antiestetici ma anche di migliorare il flusso d’aria grazie al design “ventilato”. La seconda è la ventola da 120 mm preinstallata.

La serie H supporta dissipatori ad aria della CPU con altezza massima di 180 mm, un doppio slot di espansione VGA fino a 320 mm di lunghezza e un alimentatore con lunghezza fino a 160 mm, se installato un HDD da 3,5”, altrimenti fino a 220 mm.

Oltre alla ventola da 120 mm preinstallata, questi tre case possono alloggiare fino a due ventole da 140 mm o tre da 120 mm sulla parte frontale, due ventole da 140 mm nella parte superiore e un radiatore con dimensioni fino a 240 mm nella parte superiore per consentire agli utenti che lo desiderano di essere in grado di costruire un sistema di fascia.

Chiudono il sipario due pratiche porte USB 3.0 poste sul pannello frontale. Al momento prezzo e disponibilità non sono ancora resi noti, non resta che attendere le prossime settimane. Ulteriori dettagli sui prodotti li trovate nelle pagine dedicate sul sito Thermaltake: H100 TG, H200 TG RGB, H200 TG Snow RGB.