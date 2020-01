Thunderbird di Mozilla cerca il rilancio passando nelle mani di MZLA Technologies Corporation

Il team di Thunderbird ha annunciato che il progetto del client mail / RSS di Mozilla è passato nelle mani di MZLA Technologies Corporation sostenendo che il trasferimento consente non solo maggiore flessibilità ed agilità, ma anche di offrire prodotti e servizi che nel contesto di Mozilla Foundation non sarebbero stati possibili. Sarà possibile inoltre aumentare le entrate attraverso donazioni e partnership per reinvestire nello sviluppo di nuovi prodotti e servizi.

In effetti negli ultimi anni il client Thunderbirt era stato abbastanza trascurato da Mozilla in favore del suo browser web, Firefox, che invece ha visto una grande evoluzione e diffusione ricevendo aggiornamenti costanti.

Questo cambio fornirà senza dubbio nuova vita al client mail, che tuttavia non modificherà il proprio target che rimane una tecnologia open source basata su standard aperti, ma senza trascurare la privacy e una comunicazione produttiva.

D’altronde MZLA Technologies Corporation è una consociata di Mozilla che ne detiene interamente il controllo, mentre il consiglio ed il team di sviluppo di Thunderbird rimangono invariati.

Questo cambiamento si limita semplicemente a velocizzare e semplificare il processo decisionale, in modo da agire in maniera più rapida ed esplorare nuove soluzioni, cosa che prima sotto Mozilla non era possibile.

Questo senza dubbio dà la possibilità al team di rilanciare il client ed offrire prodotti e servizi che incontrino meglio le esigenze degli utenti e contemporaneamente stiano al passo con la concorrenza.