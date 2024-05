RTX 5080 arriverà per prima, seguita da RTX 5090 entro fine anno

La famiglia di GPU NVIDIA GeForce RTX 50 "Blackwell" sta suscitando grande attenzione all'interno della comunità tecnologica, con l'annuncio che le prime schede grafiche a debuttare saranno la RTX 5080, seguite dalla più potente RTX 5090. Una strategia che sembra invertire il trend visto con la precedente generazione RTX 40, dove la RTX 4090 era stata presentata per prima. Queste informazioni emergono da recenti rumor e conferme da insider del settore come Kopite7kimi, una fonte notoriamente affidabile per quanto riguarda le anticipazioni sul mondo delle GPU.

Secondo le previsioni, entrambi i modelli dovrebbero fare il loro ingresso sul mercato nell'ultimo trimestre del 2024, smentendo così le voci precedenti che indicavano la RTX 5090 come unica novità dell'anno. Nonostante l'assenza di conferme ufficiali da parte di NVIDIA, l'elevato interesse per queste future release si sposa con la crescente aspettativa degli appassionati di tecnologia e gaming.

La serie GeForce RTX 50 "Blackwell" rappresenta un ulteriore passo avanti nell'innovazione grafica, promettendo prestazioni straordinarie sia per il gaming che per le applicazioni professionali. Il cuore di questa nuova generazione di GPU batte intorno ai due design di punta, identificati come GB202 e GB203. Il GB202 dovrebbe alimentare la potente RTX 5090, vantando fino a 192 SM units e un'interfaccia di 512-bit. D'altra parte, il GB203, presumibilmente la base della RTX 5080, sarebbe caratterizzato da 96 SM units e un'interfaccia di 256-bit. Entrambi i modelli dovrebbero sfruttare l'ultima interfaccia di memoria GDDR7, marcando un significativo salto qualitativo rispetto alle generazioni precedenti.

Chip Bus di memoria Velocità memoria Quantità massima di VRAM Larghezza di banda massima GB202 512 bit 28 Gbps 32 GB 1792 GB/s GB202 384 bit 28 Gbps 24 GB 1344 GB/s GB203 256 bit 28 Gbps 16 GB 896 GB/s GB205 192 bit 28 Gbps 12 GB 672 GB/s GB206 128 bit 28 Gbps 8 GB 448 GB/s GB207 128 bit 28 Gbps 8 GB 448 GB/s

Pur non aspettandoci annunci ufficiali in tempi brevi, ci sono speranze di poter ascoltare i primi sussurri in merito durante eventi di settore come il Computex 2024. I partner di NVIDIA stanno probabilmente lavorando sugli aspetti finali dei prodotti, anticipando che i primi teaser potrebbero essere rivelati verso la fine del terzo trimestre. La tabella delle specifiche preliminari delineata mette in luce non solo i due modelli di punta ma si estende a comprendere anche la RTX 5070, la RTX 5060 Ti e la RTX 5060, evidenziando una diversificazione nell'offerta che va a coprire differenti bisogni e fasce di prezzo.