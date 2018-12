Titan RTX alle prese con i giochi. Ecco i primi (scontati) test

Dopo averla vista alle prese con il 3DMark, la nuova Titan RTX è stata messa alla prova anche con i giochi. Lo Youtuber JayzTwoCents e altri suoi “colleghi”, insieme al sito Gamer Nexus, sono stati tra i primi a ricevere la nuova soluzione di casa Nvidia.

Ve lo diciamo subito, quanto scritto nella notizia precedente si rivela corretto anche dopo ulteriori test: l’esborso non vale la candela. Con un listino di 2699 euro, la Titan RTX offre sì più risorse della RTX 2080 Ti e quindi maggiori prestazioni, ma il balzo non è tale da compensare il raddoppio del prezzo.

D’altronde Nvidia l’ha detto da subito: non è una scheda video per il gaming. È pensata per creatori di contenuti e i ricercatori che hanno bisogno di una scheda in formato classico per compiti di IA e cose simili. Il gaming è certamente possibile, ma non è nata con tale obiettivo.

Dai test vediamo che la Titan RTX è di media 10 fps più veloce della RTX 2080 Ti in 4K. Di seguito le schermate dei test svolti da JayzTwoCents, anche se per avere un quadro ancora più completo vi suggeriamo di prendere visione della recensione di Gamer Nexus.

“Se volete davvero spendere 2700 euro su una GPU, acquistate due RTX 2080 Ti”, scrive Steve Burke di Gamer Nexus, “anche se non è necessariamente consigliato”.