Nvidia Titan RTX ufficiale, GPU Turing al top per ricercatori e creatori di contenuti

Dopo le foto trapelate nei giorni scorsi, era solo questione di tempo e finalmente è scattata l’ora X. Nvidia ha presentato la Titan RTX, scheda video basata su architettura Turing che si rivolge a ricercatori impegnati nel campo delle intelligenze artificiali, deep learning, data scientist e creatori di contenuti.

Secondo Nvidia (e la logica) ci troviamo di fronte alla scheda video desktop più potente al mondo, tanto che l’ha soprannominata T-Rex. La GPU TU102 è infatti nella sua forma completa, quindi parliamo di 72 SM, 4608 CUDA core, 576 Tensor core, 72 RT core, 288 unità texture e 36 PolyMorph engine. Tutti insieme queste unità consentono di avere prestazioni fino a 130 teraflops con operazioni di deep learning (FP16) e fino a 11 GigaRays al secondo per quanto concerne il ray tracing.

Accanto alla GPU ci sono 24 GB di memoria GDDR6, il doppio dei precedenti modelli di Titan, in grado di assicurare un bandwidth fino a 672 GB/s. Secondo Nvidia, la Titan RTX è “il coltellino svizzero delle schede video”. Sul fronte dell’intelligenza artificiale i 576 Tensor core e i 24 GB di memoria aiutano ad allenare e fare l’inferenza di reti neurali. Grazie alla presenza di NVLink i ricercatori possono affiancare due di queste schede per lavorare con reti e insiemi di dati più grandi.

La Titan RTX supporta anche la piattaforma RAPIDS di Nvidia, una collezione di librerie software open source per l’analisi dati e il machine learning che aiuta ad accelerare queste attività. Sul fronte della creazione di contenuti, invece, i 72 RT core permettono di gestire il ray tracing in tempo reale e non solo, mentre i 24 GB di memoria consentono l’editing video 8K in tempo reale.

La Titan RTX arriverà sul mercato a un prezzo di 2499 dollari (o 2699 euro) nel corso di questo mese, sia negli Stati Uniti che in Europa.