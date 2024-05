Torna Archie, il primo motore di ricerca della storia

Forse in pochi ricorderanno Archie, il primo motore di ricerca comparso su internet la bellezza di 35 anni fa. Bene, facciamo un ripassino:

Archie è stato sviluppato nel 1990 da Alan Emtage, uno studente della McGill University in Canada. Inizialmente, Archie era un programma che permetteva di indicizzare file archiviati sui server FTP pubblici, consentendo agli utenti di cercare i file per nome. Anche se non era un motore di ricerca nel senso moderno del termine, Archie rappresentava un importante passo avanti nell'organizzazione e nel recupero delle informazioni su Internet.

Recentemente, il canale YouTube Serial Port ha reso nuovamente accessibile al pubblico, dopo anni di oblio, il progenitore dei moderni motori di di ricerca. Questo strumento permette di effettuare ricerche e indicizzare file in siti FTP anonimi.

La versione finale di Archie, la 3.5, fu rilasciata nel 1996 e lo sviluppo cessò verso la fine degli anni '90.

Ma come funziona Archie nella sua versione aggiornata al 2024? Attualmente, il motore di ricerca opera su un unico server, una scala molto minore rispetto ai numerosi che esistevano decenni fa. Tuttavia, gli utenti hanno la possibilità di trovare e scaricare quasi 30.000 file. Inoltre, Serial Port ospita anche i file e il codice sorgente di Archie, contribuendo a preservare questo importante pezzo di storia di Internet.

Al tempo in cui fu lanciato Archie, poiché non esisteva una directory FTP unificata, acquisire tali informazioni poteva essere complicato, suscitando preoccupazioni sul fatto che navigare su Internet potesse diventare sempre più problematico. A pochi mesi dal suo debutto, Archie divenne estremamente popolare, arrivando a raccogliere la metà del traffico internet del Canada.

Nel corso dei primi anni '90, Archie si affermò come uno strumento ubiquo per gli utenti FTP che trasferivano dati tra numerosi server in tutto il mondo. Tuttavia, il suo utilizzo diminuì dopo la metà degli anni '90 con l'emergere del World Wide Web e di una nuova generazione di motori di ricerca come Alta Vista, Yahoo e Google.

La società co-fondata da Emtage per sviluppare e licenziare Archie, Bunyip Information Systems, si sciolse nel 2003. Quando Serial Port ha iniziato la sua ricerca, sembrava che tutti i server Archie noti fossero stati chiusi e il codice sorgente si rivelò difficile da trovare. Alla fine emerse che l'Università di Varsavia in Polonia aveva mantenuto un server Archie per scopi educativi fino al 2023 e conservava ancora il codice sorgente della versione beta 3.5.

Questo ha permesso a Serial Port di ricostruire il motore di ricerca storico e ospitare un nuovo server. Sebbene l'utilizzo del protocollo FTP stia declinando nell'ambiente internet moderno, alcuni potrebbero ancora trovare utile Archie per scaricare file specifici senza dover navigare sui siti web. I collegamenti FTP ipertestuali di Serial Port rendono il processo più veloce rispetto a quando Archie è stato originariamente lanciato.