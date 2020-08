Toshiba abbandona ufficialmente il mercato PC

Toshiba, marchio storico e realizzatore del primo PC portatile al mondo nel 1985, abbandona definitivamente il mercato dei PC con il trasferimento delle proprie quote rimanenti di Dynabook a Sharp.

È con un comunicato stampa breve e conciso che Toshiba ha annunciato di aver trasferito le proprie quote rimanenti di Dynabook, il 19,9%, a Sharp che già ne possedeva il restante 80,1%. Con questa mossa Sharp ora ha il pieno controllo della sussidiaria.

La società giapponese aveva acquistato le quote di Toshiba Client Solutions Co., Ltd nel giugno 2018 e ne aveva cambiato il nome in Dynabook, per l’appunto, a seguito di uno scandalo del 2015 che aveva portato anche alle dimissioni di 8 dei 16 membri del consiglio di amministrazione, compreso il CEO Hisao Tanaka. In tale occasione Toshiba fu costretta a rinunciare alle proprie attività nel mercato delle TV, della fotografia e degli elettrodomestici oltre che a pagare una multa di 53 milioni di dollari.

Per decenni, Toshiba è stata una società protagonista in tutto il mondo nel settore dei PC, arrivando a presentare uno dei primi portatili disponibili in commercio negli anni ’80, il T1100 con processore Intel 80C88. Questo primo modello di portatile comprendeva una serie di caratteristiche che sono poi diventate lo standard per il mercato dei laptop, come un lettore floppy disk da 3,5″, batterie interne ricaricabili ed un display LCD. Inoltre era compatibile con i PC IBM, lo standard per l’epoca.

Negli ultimi anni, tuttavia, Toshiba ha lentamente perso interi settori di attività, comprese le principali quote di mercato nel settore dei PC che non sono più riusciti a soddisfare le esigenze degli utenti o presentarsi come alternative valide in un mercato sempre più competitivo.