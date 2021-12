Toshiba svela i suoi piani per HDD da 30TB e oltre

Showa Denko K.K. (SDK), il più grande produttore indipendente al mondo di dischi rigidi, ha confermato di aver sviluppato supporti dotati della tecnologia MAS-MAMR (microwave assisted switching-microwave assisted magnetic recording), la quale consentirà a Toshiba, uno dei principali clienti di SDK, di costruire HDD con capacità di oltre 30TB.

MAS-MAMR è essenzialmente un superset della tecnologia MAMR, che altera la coercitività magnetica dei supporti del disco rigido utilizzando le microonde. Con MAS-MAMR, la coercitività viene alterata in modo ancora più significativo, consentendo piste ancora più strette e quindi una maggiore densità areale. La tecnologia è stata sviluppata congiuntamente da Showa Denko (supporti con un nuovissimo magnetico), TDK (testine di lettura/scrittura dotate di doppio strato di iniezione di spin) e Toshiba (unità).

Cambiare i piatti e le testine di lettura/scrittura è un grosso problema per i produttori di HDD. In genere, le aziende preferiscono sostituire un componente cruciale delle loro unità, ma con heat-assisted magnetic recording (HAMR), Seagate ha dovuto modificare in modo significativo l’architettura dei suoi dischi rigidi. Apparentemente, Toshiba avrà sfide simili con MAS-MAMR. Tuttavia, la buona notizia è che la tecnologia sembra scalare, quindi verrà utilizzata per gli anni a venire. Toshiba ha già avviato le spedizioni di HDD da 18TB basati su MAMR per applicazioni NAS nearline e di livello aziendale. I piatti e le testine MAS-MAMR verranno utilizzati per le unità MAMR di seconda generazione. Sfortunatamente, Toshiba non ha svelato quando tali unità arriveranno sul mercato.

La Perpendicular Magnetic Recording (PMR) è giunta ormai al termine; quindi, i produttori devono utilizzare varie tecnologie di Energy Assisted Magnetic Recording (EAMR) per aumentare in modo tangibile le capacità dei loro dischi rigidi. Seagate è stata la prima a lanciare HAMR, ma attualmente tali HDD sono disponibili solo per clienti selezionati. Al contrario, Western Digital (o meglio la sua divisione HGST) ha inizialmente scommesso su MAMR, ma poi ha scelto di utilizzare energy-assisted PMR (ePMR) per i dischi rigidi commerciali lo scorso anno.

Recentemente, Western Digital ha insinuato che ePMR è una tecnologia sufficientemente buona per aumentare la capacità dell’HDD negli anni a venire, prima che HAMR prenda il sopravvento, il che ha lasciato diversi interrogativi sul destino di MAMR. Sebbene non abbiamo ancora idea dei piani MAMR di Western Digital, sembra che Toshiba, Showa Denko e TDK credano che le tecnologie MAMR e MAS-MAMR abbiano un forte potenziale per la crescita della capacità.