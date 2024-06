Questo HD esterno WD Elements da 4TB costa meno di 100€! (-39%)

L'hard disk esterno WD Elements da 4 TB offre trasferimenti dati ultraveloci grazie alla connettività USB 3.0 e USB 2.0 oltre a uno spazio di archiviazione enorme. È dotato di una versione di prova gratuita del software WD SmartWare Pro per il backup automatico e su cloud, ed è concepito per essere compatto e facile da trasportare. Questa unità è compatibile con Windows 10 e 8.1 ponendosi come un'opzione ideale per chi necessita di spazio di archiviazione aggiuntivo per foto, video, musica e file. Oggi, grazie a un super sconto Amazon del 39% potete acquistarlo per soli 96,99€ a fronte di un prezzo originale di 160€!

Hard disk esterno WD Elements da 4TB, chi dovrebbe acquistarlo?

L'hard disk esterno WD Elements è una scelta eccellente per chi cerca una soluzione di storage affidabile e con un'elevata capacità di archiviazione. Questo modello è particolarmente consigliato per professionisti e studenti che necessitano di spostarsi frequentemente e trasportare con sé grandi quantità di dati, come documenti, progetti, foto, video e musica. Grazie alla sua capacità di 4 TB, offre lo spazio necessario per salvare vasti archivi senza preoccuparsi di esaurire lo spazio disponibile sul proprio computer.

Questo dispositivo si adatta perfettamente anche agli utenti che vogliono velocizzare le prestazioni del proprio PC liberando memoria interna, dato che permette un trasferimento dati ultra veloce grazie alla connettività USB 3.0, compatibile anche con USB 2.0. Il corpo compatto e la possibilità di usarlo senza alimentazione esterna lo rendono inoltre facilmente trasportabile, ideale per chi è sempre in movimento.

Al prezzo di 96,99€ scontato del 39% rispetto al costo iniziale di 160€, l'hard disk esterno WD Elements rappresenta un'opzione vantaggiosissima per chi cerca un'unità di archiviazione esterna che offra compatibilità, capienza, velocità di trasferimento e facilità di utilizzo. Acquistandolo otterrete una maggiore capacità di storage e potrete portare i vostri dati sempre con voi grazie al formato portatile che caratterizza questa unità da ben 4TB.

Vedi offerta su Amazon