Hard disk Seagate da 4TB a MENO di 100€: CHE AFFARE!

Se siete alla ricerca di una soluzione di archiviazione affidabile e capiente, che vi permetta di conservare in tutta sicurezza foto, programmi e qualunque tipo di file, allora vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa offerta su Amazon. Il Seagate IronWolf ST4000VN006 da 4TB è infatti disponibile a soli 99,83€, per quanto venga generalmente proposto a proposto a oltre 110€, con un risparmio quindi che vi permette di restare sulle due cifre per l'affidabilissimo dispositivo.

Hard disk Seagate IronWolf ST4000VN006 da 4TB, chi dovrebbe acquistarlo?

L'acquisto del Seagate IronWolf ST4000VN006 da 4TB è particolarmente raccomandato per coloro che sono alla ricerca di una soluzione di archiviazione affidabile e abbastanza veloce, per quanto non si tratti di un SSD. Con una capacità di 4TB, offre ampio spazio per documenti, applicazioni, foto, video, sistemi di sorveglianza e molto altro, e grazie alla dimensione di 3,5 pollici può facilmente essere collocato dentro un qualunque PC fisso o aggiunto in dei portatili.

La velocità di 180 megabyte al secondo assicura in ogni caso trasferimenti abbastanza rapidi, rendendolo adatto anche per applicazioni che richiedono scambi di dati frequenti e veloci. Grazie al suo peso di soli 440 grammi si presenta come una soluzione non troppo ingombrante, anche nel caso in cui venga installato in dei portatili.

Il Seagate IronWolf ST4000VN006 da 4TB, offerto a soli 99,83€, rappresenta un'opportunità eccellente per coloro che necessitano di espandere la memoria dei loro sistemi con un dispositivo qualitativamente ottimo e affidabile, dettaglio confermato grazie anche alla rinomata azienda alle sue spalle. Risulta perfetto per qualunque esigenza, seppur visto che si tratta di un hard disk abbia ovviamente una velocità limitata.

Vedi offerta su Amazon