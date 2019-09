TP-Link Archer AX50, il router Wi-Fi 6 con chip Intel

TP-Link ha annunciato Archer AX50, il suo primo router Wi-Fi 6 AX3000. È basato su un chip Intel.

TP-Link ha annunciato Archer AX50, il suo primo router AX3000 Wi-Fi 6. A bordo di questa soluzione un chip Intel Home Wi-Fi WAV654 che permette di raggiungere velocità Gig+ fino a 3 Gbps, di cui 2402 Mbps su frequenza 5 GHz e 574 Mbps su frequenza 2,4 GHz.

Il Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) rappresenta un significativo passo in avanti per la tecnologia Wi-Fi e nasce per soddisfare le esigenze di privati e aziende in cerca di connessioni sempre più veloci e in grado di ospitare sempre più dispositivi connessi.

Il Wi-Fi 6 permette di scaricare film HD da 8 GB in meno di due minuti ed è in grado fornire un gaming fluido e video in streaming 4K UHD senza problemi di lag.

La maggiore velocità non è l’unico vantaggio di Archer AX50; tra le funzionalità è presente la tecnologia OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access) che garantisce tempi di risposta più rapidi anche quando si collegano più dispositivi e il servizio HomeCare per rendere la rete sicura.

Il router è inoltre compatibile con Alexa e utilizzabile tramite comandi vocali e dispone di TWT (Target Wake Time), una tecnologia in grado di ridurre i consumi tramite un controllo intelligente delle opzioni di risparmio energetico.