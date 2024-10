Intel Lunar Lake batte Steam Deck e Z1 Extreme nel gaming

L'Intel Core Ultra 7 258V, il nuovo processore Lunar Lake di Intel, ha superato in prestazioni i chip AMD Ryzen AI 9 HX 370 e Z1 Extreme in una serie di test condotti dal noto recensore hardware Geekerwan. I benchmark hanno confrontato le prestazioni di questi processori in diversi giochi popolari su laptop e dispositivi portatili.

I risultati mostrano una netta superiorità del chip Intel in termini di performance di gioco. Nei test a bassa potenza, limitati a 15W e risoluzione 720p, il Core Ultra 7 258V si è dimostrato fino al 67% più veloce del Ryzen AI 9 HX 370 e oltre il doppio più rapido dello Z1 Extreme utilizzato nell'ASUS ROG Ally. Anche rispetto all'APU AMD Van Gogh dello Steam Deck, il vantaggio è stato del 35%.

Valido l'8 e il 9 Ottobre - Risparmia su centinaia di prodotti! Non perdere il grande evento di Amazon! Scopri le ultime grandi offerte su Amazon con sconti fino al 70%! Scopri le offerte



Il Lunar Lake di Intel domina i benchmark di gioco a bassa potenza

Guardando alle prestazioni reali, in Cyberpunk 2077, con FSR attivo e dettagli grafici medi, il chip Intel ha raggiunto 28 fps, contro i soli 13 fps dello Steam Deck e 11 fps del ROG Ally. Risultati simili si sono visti in altri titoli come Red Dead Redemption 2 e Black Myth: Wukong.

Nei test a 30W e risoluzione 1080p, il Core Ultra 7 258V ha mantenuto un vantaggio del 10% sul Ryzen AI 9 HX 370 e del 20% sul predecessore Core Ultra 9 185H. In Cyberpunk 2077 il divario è arrivato fino al 38%, mentre in Red Dead Redemption 2 al 50% rispetto al chip AMD.

L'unica eccezione è stata Elden Ring, dove il nuovo chip Lunar Lake è risultato il 25% più lento del 185H, pur restando comunque l'8% più veloce del Ryzen HX 370.

Questi risultati suggeriscono che Intel potrebbe aver compiuto un significativo passo avanti nell'efficienza e nelle prestazioni dei suoi processori per dispositivi portatili, ponendo una seria sfida ai chip AMD che attualmente dominano il mercato dei laptop da gaming e delle console portatili.