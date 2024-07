Trapelano i prezzi europei dei primi Ryzen 9000, costano meno dei precedenti Zen4

Stando a quanto segnalato da VideoCardz, un rivenditore sloveno ha da poco aperto i preordini per quattro dei prossimi processori AMD Ryzen 9000. Si tratta del primo preordine europeo per la serie desktop Zen5 che dovrebbe includere alcuni dei migliori processori che usciranno nel 2024. Anche se le spedizioni non inizieranno prima del 2 agosto, aprendo i preordini il rivenditore in questione ha svelato i prezzi dei nuovi Ryzen che risultano essere una piacevole sorpresa. I nuovi processori Ryzen saranno infatti più economici rispetto ai modelli Zen4 al loro debutto.

Pariamo dal modello di punta, il Ryzen 9 9950X da 16 core che costa €659,90. Subito dopo troviamo il Ryzen 9 9900X da 12 core costerà €499,90, mentre il Ryzen 7 9700X da 8 core sarà disponibile per €399,90. Infine, il più economico Ryzen 5 9600X da 6 core sarà venduto a €309,90. Questi prezzi, riportati dal rivenditore sloveno Funtech, mostrano una evidente riduzione di prezzo rispetto ai modelli precedenti al loro lancio.

Se confrontiamo i prezzi di lancio della serie Ryzen 7000 e 7000X3D con i prezzi ufficiali annunciati per la serie Ryzen 9000 in Europa utilizzando i listini tedeschi per semplicità, risulta evidente che la serie Ryzen 9000 sarà meno costosa su tutta la linea. Ad esempio, con un prezzo di €660, il 9950X sarà addirittura più economico rispetto ai modelli 7900X o 7900X3D al loro lancio. Tuttavia, è importante notare che, da quel debutto, entrambi i modelli sono diventati molto più economici, con il modello di punta 7950X3D attualmente venduto a €519. Questo significa che il 9950X costerà €90 in più rispetto al prezzo attuale del 7950X3D.

Il grafico che segue include i prezzi di Funtech, ma è importante notare che questo rivenditore offre molte varianti per ciascun processore, quindi abbiamo scelto i prezzi più bassi.

AMD Ryzen (AM5) Desktop Series Core Clock massimo TDP Prezzo (Lancio) Prezzo corrente Ryzen 9 9950X 16x Zen5 5.7 GHz 170W - €660 Ryzen 9 9900X 12x Zen5 5.6 GHz 120W - €500 Ryzen 7 9700X 8x Zen5 5.5 GHz 65W - €400 Ryzen 5 9600X 6x Zen5 5.4 GHz 65W - €310

I nuovi processori, generalmente, arrivano sul mercato a prezzi più alti subito dopo il lancio ufficiale, ma se l'esperienza con i Ryzen ci ha insegnato qualcosa è che i prezzi verranno rapidamente adeguati. Si prevede inoltre che la serie 9000X3D sarà disponibile già da settembre e con novità molto interessanti. Un altro punto da considerare è che il modello da 6 core potrebbe essere il più difficile da vendere al momento, con una differenza di prezzo di quasi €120 rispetto al 7600X, ma va sottolineato che stiamo parlando di un solo rivenditore.

Rimane quindi da vedere se i prezzi rispecchieranno realmente il listino degli altri venditori europei. Se così fosse, saremmo felici di constatare una riduzione di prezzo inaspettata che potrebbe favorire la diffusione dei nuovi Ryzen 9000 rendendoli più appetibili per molti utenti in cerca di un buon rapporto prezzo/prestazioni.