Trapelata una Nvidia RTX 3050 6GB, ma a chi mai potrebbe servire?

Nvidia sarebbe pronta a lanciare una nuova scheda, la RTX 3050 6GB. Le specifiche recentemente trapelate da Videocardz suggeriscono che questa non sarà una versione leggermente ridotta della RTX 3050 8GB, ma un taglio importante in molteplici aspetti. Sebbene i dettagli siano ancora da confermare ufficialmente, le informazioni trapelate stanno già generando un grande dibattito tra gli appassionati PC.

Inizialmente, si pensava che la differenza principale tra la RTX 3050 6GB e la sua controparte da 8GB fosse limitata alla capacità VRAM e alla larghezza di banda della memoria. Tuttavia, secondo Videocardz, sembra che la versione 6GB sia stata ridotta in modo significativo in quasi ogni aspetto, compresi i CUDA Cores e le frequenze di base e boost.

Presunte Specifiche della RTX 3050 6GB:

SMs: 18

CUDA Cores: 2304

Base Clock: 1,042MHz

Boost Clock: 1,470MHz

VRAM: 6GB

VRAM Bus Width: 96-bit

VRAM Bandwidth: 168GB/s

TDP: 70W (Le specifiche non sono confermate.)

Questo taglio potrebbe influenzare notevolmente le prestazioni della RTX 3050 6GB. Mentre una riduzione nella capacità e larghezza di banda della memoria può avere un impatto variabile a seconda del gioco, la diminuzione del conteggio dei core e delle frequenze è generalmente più incisiva. Alcuni calcoli stimano che la versione 6GB potrebbe offrire approssimativamente solo il 75% delle prestazioni rispetto alla variante da 8GB.

Oltre a questo, la sua capacità di 6GB, anche se inferiore alla controparte AMD, supera comunque i 4GB della 6500 XT. Inoltre, il basso TDP di 70W suggerisce che non richiederà un connettore di alimentazione aggiuntivo, rendendola ideale per configurazioni PC più efficienti dal punto di vista energetico.

Permane il dubbio su a chi possa rivolgersi questa scheda, visto che le prestazioni sarebbero abbastanza inferiori (sulla carta) alla RTX 3050 8GB, scheda che fece già parlare di sé per via delle sue performance a metà tra una RX 6500 XT e una RX 6600. Staremo a vedere, in ogni caso.